Доступность квартир в Таллинне продолжает снижаться
После спокойного лета активность на столичном рынке квартир снова возросла. Инвестициям в жилье способствовали хорошее финансовое положение домохозяйств и возросшее чувство уверенности относительно покупки или строительства жилья в ближайшей перспективе. Кроме того, часть пенсионных выплат, полученных в сентябре, была использована для покупки недвижимости. Количество сделок в октябре и ноябре превысило максимумы этой весны. Последний раз мы наблюдали такое большое количество сделок весной 2007 года.