Таллинн выбрал лучшую строительную площадку города

Начиная с 2005 годы лучшими объектами признавали AS Merko Ehitus (2005 и 2008), AS Skanska EMV (2006), OÜ Tarrest Ehitus (2009), OÜ Fund Ehitus (2010), OÜ Astlanda Ehitus (2011 и 2014), NCC Ehitus AS (2012), AS Merko Ehitus Eesti (2013 и 2018), Bauschmidt OÜ (2015), Nordecon AS (2016), KMG Inseneriehituse AS (2017), Riser Ehitus OÜ (2019) и Tallinna Ehitustrust OÜ (2020).