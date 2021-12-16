Таллинн выбрал лучшую строительную площадку города
В 2021 году по результатам проверок строительных объектов в Таллинне наиболее благоустроенной и соответствующей требованиям была признана строительная площадка компании Riser Ehitus OÜ.
В 2021 году по результатам проверок строительных объектов в Таллинне наиболее благоустроенной и соответствующей требованиям была признана строительная площадка компании Riser Ehitus OÜ.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства с 2005 года регулярно инспектирует строительные площадки города. Цель конкурса – проверить состояние строительных площадок, обратить внимание строителей на недочеты и выбрать стройплощадку, которая содержится в образцовом порядке.
«Благоустройство строительных площадок играет важную роль в обеспечении безопасной, здоровой и чистой городской среды, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Мы должны обращать пристальное внимание на то, чтобы проводимые в столице строительные работы как можно меньше беспокоили горожан, по возможности незначительно нарушая их привычные маршруты и ни в коем случае не подвергая людей опасности. Строительный мусор и пыль не должны разноситься со стройплощадок по городским улицам. Поэтому в дальнейшем мы намерены усилить контроль за происходящим на стройках города, а также продолжим отмечать строительные фирмы, которые могут послужить хорошим примером».
В этом году строительная компания, содержащая свои строительные площадки в образцовом порядке, была выбрана комиссией Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в ходе 15 контрольных рейдов, во время которых было проверено состояние 71 строительной площадки.
По словам Света, строительная площадка Riser Ehitus OÜ заслуживает особого внимания по нескольким причинам: территория строительной площадки была обнесена заграждениями, на площадке была установлена информационная доска о фирме, выполняющей строительные работы, а на улице Татари – информация, соответствующая требованиям обеспечения безопасности пешеходов.
Тяжелая техника для перевозки стройматериалов была мастерски размещена в достаточно стесненных условиях, использовались схемы регулирования дорожного движения.
«Строительный мусор вывозился достаточно быстро, а остатки накрывались от ветра таким образом, чтобы пыль и грязь не попадали в городскую среду. О корректности организации работ на строительной площадке свидетельствует и то, что жильцы соседних домов не подавали жалоб на строительную пыль и шум», — отметил Свет.
Помимо специалистов Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, в работе комиссии участвовали также инспекторы муниципальной полиции. В соответствии с городскими правилами благоустройства, строительным компаниям напоминали о необходимости содержать подъездные пути к стройплощадке в порядке и мыть колеса грузовиков, выезжающих с объекта. Проверялось использование тентов при транспортировке и хранении стройматериалов и строительного мусора, защита высоких зеленых насаждений на строительных площадках и препятствование распространению пыли во время строительных работ. По окончании каждой проверки определялась образцовая строительная компания конкретного рейда.
Начиная с 2005 годы лучшими объектами признавали AS Merko Ehitus (2005 и 2008), AS Skanska EMV (2006), OÜ Tarrest Ehitus (2009), OÜ Fund Ehitus (2010), OÜ Astlanda Ehitus (2011 и 2014), NCC Ehitus AS (2012), AS Merko Ehitus Eesti (2013 и 2018), Bauschmidt OÜ (2015), Nordecon AS (2016), KMG Inseneriehituse AS (2017), Riser Ehitus OÜ (2019) и Tallinna Ehitustrust OÜ (2020).