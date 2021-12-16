Таллинн выбрал лучшую строительную площадку города

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства с 2005 года регулярно инспектирует строительные площадки города. Цель конкурса – проверить состояние строительных площадок, обратить внимание строителей на недочеты и выбрать стройплощадку, которая содержится в образцовом порядке.

«Благоустройство строительных площадок играет важную роль в обеспечении безопасной, здоровой и чистой городской среды, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Мы должны обращать пристальное внимание на то, чтобы проводимые в столице строительные работы как можно меньше беспокоили горожан, по возможности незначительно нарушая их привычные маршруты и ни в коем случае не подвергая людей опасности. Строительный мусор и пыль не должны разноситься со стройплощадок по городским улицам. Поэтому в дальнейшем мы намерены усилить контроль за происходящим на стройках города, а также продолжим отмечать строительные фирмы, которые могут послужить хорошим примером».

В этом году строительная компания, содержащая свои строительные площадки в образцовом порядке, была выбрана комиссией Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в ходе 15 контрольных рейдов, во время которых было проверено состояние 71 строительной площадки.

В этом году лучшим был признан объект компании Riser Ehitus OÜ – строительная площадка офисного здания Kawe City (бульвар Эстония, 19 / ул. Татари, 1), который был проинспектирован в ходе десяти проверок.

По словам Света, строительная площадка Riser Ehitus OÜ заслуживает особого внимания по нескольким причинам: территория строительной площадки была обнесена заграждениями, на площадке была установлена ​​информационная доска о фирме, выполняющей строительные работы, а на улице Татари – информация, соответствующая требованиям обеспечения безопасности пешеходов.

Тяжелая техника для перевозки стройматериалов была мастерски размещена в достаточно стесненных условиях, использовались схемы регулирования дорожного движения.

«Строительный мусор вывозился достаточно быстро, а остатки накрывались от ветра таким образом, чтобы пыль и грязь не попадали в городскую среду. О корректности организации работ на строительной площадке свидетельствует и то, что жильцы соседних домов не подавали жалоб на строительную пыль и шум», — отметил Свет.

Помимо специалистов Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, в работе комиссии участвовали также инспекторы муниципальной полиции. В соответствии с городскими правилами благоустройства, строительным компаниям напоминали о необходимости содержать подъездные пути к стройплощадке в порядке и мыть колеса грузовиков, выезжающих с объекта. Проверялось использование тентов при транспортировке и хранении стройматериалов и строительного мусора, защита высоких зеленых насаждений на строительных площадках и препятствование распространению пыли во время строительных работ. По окончании каждой проверки определялась образцовая строительная компания конкретного рейда.