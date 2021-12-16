Картина дня: временное смягчение ограничений, Горхолл изнутри и президент в Ида-Вирумаа

Пресс-конференция 〉 Правительство сняло ограничение по времени с 31 декабря до утра 2 января

Сегодня прошла пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, министр юстиции Марис Лаури, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть. Читать далее...

Автошкола по незнанию отправила ученика на вакцинацию

Невакцинированному Артуру Гамзину перед заключительным курсом обучения в OÜ Sõiduõppe сказали, что автошкола по госраспоряжению обязана спрашивать у учеников коронасертификат, и Гамзинин, которому были нужны водительские права, не видел другого выхода, кроме вакцинации. Читать далее...

Горхолл изнутри: заплесневелый памятник ушедшей эпохе или будущая жемчужина балтийского побережья

Пожалуй, нет в Таллинне более многострадального, заброшенного, спорного, прекрасного здания, чем Дворец культуры и спорта имени В. И. Ленина. Да, я о Горхолле. К нему на протяжении более сорока лет прикованы взгляды, о нем не переставая спорят, его с ностальгией вспоминают и его же жаждут сровнять с землей. А сейчас в закрытое здание водят экскурсии, в том числе и на русском языке, которые пользуются большой популярностью. Читать далее...

Доступность квартир в Таллинне продолжает снижаться

После спокойного лета активность на столичном рынке квартир снова возросла. Инвестициям в жилье способствовали хорошее финансовое положение домохозяйств и возросшее чувство уверенности относительно покупки или строительства жилья в ближайшей перспективе. Кроме того, часть пенсионных выплат, полученных в сентябре, была использована для покупки недвижимости. Количество сделок в октябре и ноябре превысило максимумы этой весны. Последний раз мы наблюдали такое большое количество сделок весной 2007 года. Читать далее...

Анализ 〉 В начале недели правительство чуть не развалилось

Во вторник, когда министр экономики Таави Аас (ЦП) выступал в парламенте с политическим заявлением по вопросам цен на электричество, судьба коалиции висела на волоске. Между Партией реформ и Центристской партией из-за электричества разгорелась такая ссора, которой за время существования этого правительства еще не было. Читать далее...

Президент Карис прогулялся под дождем по морскому променаду Силламяэ

В рамках своего двухдневного визита в Ида-Вирумаа президент Эстонии Алар Карис в четверг работает в Силламяэ и Кохтла-Ярве. Утром в Силламяэ он познакомился с планами развития города, а затем - морского порта. Читать далее...

Пожертвованные деньги не всегда уходят на то, на что их дали

Прошлым летом на лечение Тони Аасалайа, боровшегося с раком спинного мозга, собрали более 170 000 евро, но молодой человек, к сожалению, умер. До начала кампании по сбору средств его семья обещала, что если на лечение будет собрана такая большая сумма и что-то от нее останется, то деньги будут пожертвованы Союзу рака. Читать далее...

Кая Каллас: не всем одинаково тяжело

Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees отметила, что резкий рост цен на энергоносители является серьезным поводом для беспокойства. По ее словам, она даже поднимала вопрос закупок более дешевого электричества из Белоруссии и России на встрече с премьерами Балтийских стран, однако понимания не встретила. Читать далее...

В интернете торгуют несуществующими щенками

Кроме так называемых фабрик щенков, где не считаются с благополучием животных, в последнее время распространяется и другой бизнес: в интернете за небольшие деньги предлагают мелких породистых щенков, которых, как выясняется позже, вообще не существует. Читать далее...

Ида-Вируская центральная больница с 21 декабря начнет вакцинацию детей от 5 до 11 лет

С 21 декабря в доме здоровья Ахтме начнется вакцинация от коронавируса детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Иммунизация будет проходить вакциной Comirnaty (Pfizer). Читать далее...

Михкельсон: Россия хочет уничтожить НАТО