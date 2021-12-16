Картина дня: временное смягчение ограничений, Райк вновь избрана мэром и Ратас заразился коронавирусом
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 декабря.
Сегодня прошла пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, министр юстиции Марис Лаури, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть. Читать далее...
Нарвское городское собрание в четверг выбрало мэра города. Провести выборы ранее предложила центристская фракция, но в итоге она решила не выдвигать своего кандидата. Единственным кандидатом на пост мэра осталась Катри Райк. Читать далее...
Спикер Рийгикогу Юри Ратас сообщил в соцсетях, что сегодня вечером узнал, что сданный им утром ПЦР-тест оказался положительным. Читать далее...
Невакцинированному Артуру Гамзину перед заключительным курсом обучения в OÜ Sõiduõppe сказали, что автошкола по госраспоряжению обязана спрашивать у учеников коронасертификат, и Гамзинин, которому были нужны водительские права, не видел другого выхода, кроме вакцинации. Читать далее...
Пожалуй, нет в Таллинне более многострадального, заброшенного, спорного, прекрасного здания, чем Дворец культуры и спорта имени В. И. Ленина. Да, я о Горхолле. К нему на протяжении более сорока лет прикованы взгляды, о нем не переставая спорят, его с ностальгией вспоминают и его же жаждут сровнять с землей. А сейчас в закрытое здание водят экскурсии, в том числе и на русском языке, которые пользуются большой популярностью. Читать далее...
После спокойного лета активность на столичном рынке квартир снова возросла. Инвестициям в жилье способствовали хорошее финансовое положение домохозяйств и возросшее чувство уверенности относительно покупки или строительства жилья в ближайшей перспективе. Кроме того, часть пенсионных выплат, полученных в сентябре, была использована для покупки недвижимости. Количество сделок в октябре и ноябре превысило максимумы этой весны. Последний раз мы наблюдали такое большое количество сделок весной 2007 года. Читать далее...
Во вторник, когда министр экономики Таави Аас (ЦП) выступал в парламенте с политическим заявлением по вопросам цен на электричество, судьба коалиции висела на волоске. Между Партией реформ и Центристской партией из-за электричества разгорелась такая ссора, которой за время существования этого правительства еще не было. Читать далее...
В рамках своего двухдневного визита в Ида-Вирумаа президент Эстонии Алар Карис в четверг работает в Силламяэ и Кохтла-Ярве. Утром в Силламяэ он познакомился с планами развития города, а затем - морского порта. Читать далее...
Прошлым летом на лечение Тони Аасалайа, боровшегося с раком спинного мозга, собрали более 170 000 евро, но молодой человек, к сожалению, умер. До начала кампании по сбору средств его семья обещала, что если на лечение будет собрана такая большая сумма и что-то от нее останется, то деньги будут пожертвованы Союзу рака. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees отметила, что резкий рост цен на энергоносители является серьезным поводом для беспокойства. По ее словам, она даже поднимала вопрос закупок более дешевого электричества из Белоруссии и России на встрече с премьерами Балтийских стран, однако понимания не встретила. Читать далее...
Кроме так называемых фабрик щенков, где не считаются с благополучием животных, в последнее время распространяется и другой бизнес: в интернете за небольшие деньги предлагают мелких породистых щенков, которых, как выясняется позже, вообще не существует. Читать далее...
С 21 декабря в доме здоровья Ахтме начнется вакцинация от коронавируса детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Иммунизация будет проходить вакциной Comirnaty (Pfizer). Читать далее...
По мнению председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ), происходящее сейчас нагнетание напряженности со стороны России направлено не только против Украины, и в его основе лежит желание Москвы реорганизовать всю архитектуру европейской безопасности и, по сути, уничтожить НАТО. Читать далее...
Недавний обзор рынка недвижимости Swedbank показывает, что квартиры становятся все более недоступными для населения из-за быстрого роста цен, и в выигрыше оказываются люди с высокими доходами. Читать далее...
Правительство решило с 31 декабря до утра 2 января приостановить действие ограничения на время работы развлекательных и иных заведений, которые обязаны закрываться в 23 часа. Читать далее...
Теплая погода продлится еще несколько дней, поскольку уже в воскресенье в Эстонию снова прибудет арктическая воздушная масса и снегопады. Читать далее...
Во сколько обойдется поездка из Таллинна в Тарту, зависит от погоды, двигателя и топлива. Печально то, что все виды топлива подорожали. Так что стоит выяснить, какое топливо выгоднее всего. Читать далее...