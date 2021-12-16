Картина дня: временное смягчение ограничений, Райк вновь избрана мэром и Ратас заразился коронавирусом

Пожертвованные деньги не всегда уходят на то, на что их дали

Прошлым летом на лечение Тони Аасалайа, боровшегося с раком спинного мозга, собрали более 170 000 евро, но молодой человек, к сожалению, умер. До начала кампании по сбору средств его семья обещала, что если на лечение будет собрана такая большая сумма и что-то от нее останется, то деньги будут пожертвованы Союзу рака. Читать далее...

Кая Каллас: не всем одинаково тяжело

Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees отметила, что резкий рост цен на энергоносители является серьезным поводом для беспокойства. По ее словам, она даже поднимала вопрос закупок более дешевого электричества из Белоруссии и России на встрече с премьерами Балтийских стран, однако понимания не встретила. Читать далее...

В интернете торгуют несуществующими щенками

Кроме так называемых фабрик щенков, где не считаются с благополучием животных, в последнее время распространяется и другой бизнес: в интернете за небольшие деньги предлагают мелких породистых щенков, которых, как выясняется позже, вообще не существует. Читать далее...

Ида-Вируская центральная больница с 21 декабря начнет вакцинацию детей от 5 до 11 лет

С 21 декабря в доме здоровья Ахтме начнется вакцинация от коронавируса детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Иммунизация будет проходить вакциной Comirnaty (Pfizer). Читать далее...

Михкельсон: Россия хочет уничтожить НАТО

По мнению председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ), происходящее сейчас нагнетание напряженности со стороны России направлено не только против Украины, и в его основе лежит желание Москвы реорганизовать всю архитектуру европейской безопасности и, по сути, уничтожить НАТО. Читать далее...

Забудьте о средней зарплате: назван доход, при котором жители Эстонии обращаются в банк за жилищным кредитом

Недавний обзор рынка недвижимости Swedbank показывает, что квартиры становятся все более недоступными для населения из-за быстрого роста цен, и в выигрыше оказываются люди с высокими доходами. Читать далее...

ПОДРОБНО 〉 Как будут действовать ограничения в Новый год

Правительство решило с 31 декабря до утра 2 января приостановить действие ограничения на время работы развлекательных и иных заведений, которые обязаны закрываться в 23 часа. Читать далее...

Синоптик: скоро на Эстонию вновь обрушатся метели

Теплая погода продлится еще несколько дней, поскольку уже в воскресенье в Эстонию снова прибудет арктическая воздушная масса и снегопады. Читать далее...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО 〉 Из Таллинна в Тарту можно доехать за три евро, а можно — за 25