В Эстонии после застолья была госпитализирована вся семья: департамент предупреждает об опасности

В переданном BNS сообщении отмечается, что в этом году такой случай произошел накануне праздников, когда в одной семье открыли банку с консервированными грибами, собранными бабушкой. На следующий день все семейство было госпитализировано с отравлением, сообщил департамент в четверг.

Как выяснилось, ядовитый гриб попал в банку среди съедобных, несмотря на то, что собиравший грибы человек уже давно этим занимается. Департамент предупредил, что в пищу следует употреблять все же собранные своими руками грибы, а на случай отравления держать дома в качестве средства первичной помощи таблетки активированного угля.

По словам руководителя центра Маре Одер, особенно внимательно за праздничным столом надо следить за маленькими детьми и смотреть, чтобы им не доставались привлекательные на вид, но небезопасные консервированные дары леса и огорода, а также экзотические продукты. «Даже маленький кусочек гриба или овоща может вызвать у малыша сильное раздражение пищевого тракта. Признаками пищевого отравления в первую очередь являются рвота и боль в животе», - описала Одер.