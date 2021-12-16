В Эстонии после застолья была госпитализирована вся семья: департамент предупреждает об опасности
Центр информации об отравлениях Департамента здоровья предупредил о возросшей опасности пищевых отравлений грибными консервами.
Центр информации об отравлениях Департамента здоровья предупредил о возросшей опасности пищевых отравлений грибными консервами.
В переданном BNS сообщении отмечается, что в этом году такой случай произошел накануне праздников, когда в одной семье открыли банку с консервированными грибами, собранными бабушкой. На следующий день все семейство было госпитализировано с отравлением, сообщил департамент в четверг.
Как выяснилось, ядовитый гриб попал в банку среди съедобных, несмотря на то, что собиравший грибы человек уже давно этим занимается. Департамент предупредил, что в пищу следует употреблять все же собранные своими руками грибы, а на случай отравления держать дома в качестве средства первичной помощи таблетки активированного угля.
По словам руководителя центра Маре Одер, особенно внимательно за праздничным столом надо следить за маленькими детьми и смотреть, чтобы им не доставались привлекательные на вид, но небезопасные консервированные дары леса и огорода, а также экзотические продукты. «Даже маленький кусочек гриба или овоща может вызвать у малыша сильное раздражение пищевого тракта. Признаками пищевого отравления в первую очередь являются рвота и боль в животе», - описала Одер.
В случае, если ребенок проглотил батарейку, что чаще всего случается с детьми младше четырех лет, следует немедленно позвонить на инфолинию центра отравлений по номеру 16662 или доставить ребенка в ближайшее отделение экстренной медицинской помощи. Если батарейка попала в дыхательные пути, в ухо или в нос, надо срочно звонить по телефону 112.