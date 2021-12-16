Полиция предупреждает: состояние льда в Пярнуском заливе нестабильно

По словам капитана полиции группы спасения и пограничного контроля на море Пярнуского отделения полиции Янека Пинта, теплая погода сделала лед хрупким. "Погода сейчас изменчивая и состояние льда нестабильно. Под воздействием переменчивого ветра и плюсовой температуры во льду образовались трещины, а в некоторых местах есть полыньи", – сказал Пинта.

Пинта добавил, что при выходе на лед надо соблюдать крайнюю осторожность, но еще лучше вовсе воздержаться от выхода на лед. "Так как погодные условия переменчивы, лучше не рисковать своей жизнью, а подождать холодной погоды, когда лед будет выдерживать вес человека", – сказал он.