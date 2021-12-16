Цена на электроэнергию завтра вырастет на 15 процентов
Цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на пятницу по сравнению с сегодняшним днем вырастет на 15,2 процента до 155,96 евро за мегаватт-час.
Цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на пятницу по сравнению с сегодняшним днем вырастет на 15,2 процента до 155,96 евро за мегаватт-час.
Самое дорогое электричество завтра будет с 17:00 до 18:00, когда за мегаватт-час придется заплатить 280,22 евро. С другой стороны, ночью электричество будет очень дешевым: с часу ночи до шести утра цена будет от 17,79 до 21,1 евро.
Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента больше.