В пятницу цена на электроэнергию вырастет на 15 процентов

Самое дорогое электричество завтра будет с 17:00 до 18:00, когда за мегаватт-час придется заплатить 280,22 евро. С другой стороны, ночью электричество будет очень дешевым: с часу ночи до шести утра цена будет от 17,79 до 21,1 евро.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.