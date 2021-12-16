Юри Ратас сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус

По словам Ратаса, на этой неделе он каждый день делал экспресс-тесты, которые оказались негативными. Сегодня утром председатель Центристской партии сдал положительный экспресс-тест.

К настоящему моменту известно, что сделанный им утром ПЦР-тест также оказался положительным.

Пару часов Ратас сказал Postimees, что сейчас у него нет никаких симптомов, кроме насморка.

«На сегодняшний день я работаю в домашнем офисе. Чувствую себя хорошо, но за своим здоровьем внимательно слежу. Берегите себя!» - сказал Ратас.

«В пятницу вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на COVID-19», - сказал Ратас в субботу.