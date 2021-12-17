Как избавиться от плохой энергии в доме?
В своем очередном выпуске программа Kuuuurija рассказывает о том, как важно сохранять в доме энергетическую чистоту.
В своем очередном выпуске программа Kuuuurija рассказывает о том, как важно сохранять в доме энергетическую чистоту.
Известная эстонская радио- и телеведущая Кирсти Тиммер уже довольно давно зарабатывает на предсказаниях и гаданиях. Кроме того, она успешно продает свечи для очистки дома - они пользуются настолько большим спросом, что их раскупают сразу же, как только она выставляет их на продажу.