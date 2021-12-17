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Как избавиться от плохой энергии в доме?

mariliis_venekeelne_kuuuurija_kristi_timmer.mp4 ФОТО: Pilt videost

В своем очередном выпуске программа Kuuuurija рассказывает о том, как важно сохранять в доме энергетическую чистоту.

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Известная эстонская радио- и телеведущая Кирсти Тиммер уже довольно давно зарабатывает на предсказаниях и гаданиях. Кроме того, она успешно продает свечи для очистки дома - они пользуются настолько большим спросом, что их раскупают сразу же, как только она выставляет их на продажу.

Ясновидящая Кирсти Тиммер говорит, что после каждого приема она всегда очищает комнату от чужой энергии с помощью приемов, которые используются в народе веками: она использует пало санто, шалфей или можжевельник.

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