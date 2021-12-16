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  • Патрульные помогли женщине, перевернувшейся на микроавтомобиле

Видео ⟩ Патрульные помогли женщине, перевернувшейся на микроавтомобиле

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Ида-Харьюское отделение полиции поделилось в Facebook видеозаписью того, как патрульные полицейские помогли женщине и поставили на колеса перевернувшийся микроавтомобиль.

«В Рождественское время всем нам хочется больше заботиться и замечать проблемы других. Однако мы хотели бы, чтобы нуждающихся замечали и предлагали помощь и в другое время, заботы никогда не бывает слишком много», - написала полиция в Facebook.

Как сообщила полиция, к счастью, женщина не пострадала и смогла продолжить движение.

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