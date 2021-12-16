На шоссе Таллинн-Нарва произошла тройная авария, движение перекрыто
Из-за аварии на 134-м километре шоссе Таллинн-Нарва, Ляэне-Вирумаа, в данный момент закрыты оба направления движения, пишет Postimees.
Из-за аварии на 134-м километре шоссе Таллинн-Нарва, Ляэне-Вирумаа, в данный момент закрыты оба направления движения, пишет Postimees.
Сегодня вечером в 18:18 в полицию сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 134-м километре дороги Таллинн-Нарва в Кыркюла, волость Виру-Нигула.
По первоначальный данным, в аварию попали три легковых автомобиля, люди не пострадали.
Движение на месте происшествия перекрыто и перенаправлено, поэтому полиция рекомендует всем, кто едет по этому отрезку дороги, запастись временем и быть внимательными.