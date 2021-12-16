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  • На шоссе Таллинн-Нарва произошла тройная авария, движение перекрыто

На шоссе Таллинн-Нарва произошла тройная авария, движение перекрыто

Полицейская машина. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Из-за аварии на 134-м километре шоссе Таллинн-Нарва, Ляэне-Вирумаа, в данный момент закрыты оба направления движения, пишет Postimees.

Сегодня вечером в 18:18 в полицию сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 134-м километре дороги Таллинн-Нарва в Кыркюла, волость Виру-Нигула.

По первоначальный данным, в аварию попали три легковых автомобиля, люди не пострадали.

Движение на месте происшествия перекрыто и перенаправлено, поэтому полиция рекомендует всем, кто едет по этому отрезку дороги, запастись временем и быть внимательными.

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