На шоссе Таллинн-Нарва произошла тройная авария, движение перекрыто

Сегодня вечером в 18:18 в полицию сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 134-м километре дороги Таллинн-Нарва в Кыркюла, волость Виру-Нигула.

По первоначальный данным, в аварию попали три легковых автомобиля, люди не пострадали.