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Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию предпринять шаги по снижению напряженности вокруг Украины и умерить агрессивную риторику. В случае нападения России на Украину Евросоюз обещает серьезные последствия и скоординированные санкции.

Это уже не первое предупреждение западных лидеров, встревоженных ситуацией на российско-украинской границе.

«Европейский совет подчеркивает срочную необходимость деэскалации со стороны России напряженности, возникшей в связи с концентрацией российских войск вдоль ее границы с Украиной и агрессивной риторики», - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

«Европейский совет призывает к дипломатическим шагам и поддерживает Нормандский формат с целью добиться полной имплементации Минских соглашений».

В случае вторжения России на суверенную территорию Украины, ей придется «заплатить высокую цену, в том числе ограничительные меры, согласованные с партнерами», говорится в заявлении лидеров блока.

At #EUCO conclusions on external relations - Belarus and Ukraine - have been approved. pic.twitter.com/bmdpsCcBrV — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 16, 2021

Есть в заявлении Евросоюза и призывы, адресованные правительству Александра Лукашенко.

ЕС призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, принять меры по борьбе с контрабандой наркотиков и людей через ее территорию и осудил превращение мигрантов белорусским режимом в инструмент политической борьбы.

Ранее с предупреждениями России о новом вторжении в соседнее государство выступили президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон.

Москва в ответ на угрозы отрицает какие-либо намерения вторгнуться на украинскую территорию и при этом официально требует от НАТО отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут стать членами НАТО, и официально отказаться от расширения блока на восток.

Альянс в ответ вновь отверг это предложение России решать судьбу других стран за их спинами.