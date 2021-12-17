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  • Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки отменены

Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки отменены

Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки временно отменены из-за технической неисправности.

Tallink Grupp сообщает, что в пятницу, 17 декабря, из-за выявленной технической неисправности в системе автоматики отменены отправления судна Megastar, обслуживающего маршрут Таллинн-Хельсинки. Пока Megastar не сможет вернуться на линию, обслуживать ее будет другие судна концерна – Star и Silja Europa.

Сегодня утром Megastar из-за выявленной технической неисправности в системе автоматики не смог продолжить рейс и прибыть в порт назначения в Хельсинки. На место прибыл буксир, который доставит судно в Таллиннский порт.

Компания прилагает все усилия, чтобы выявить неисправность и быстро ее устранить. До тех пор, пока не будут устранены технические неисправности на Megastar, на линии Таллинн-Хельсинки останутся челночное судно Star, паром Silja Europa и грузовое судно Sea Wind, курсирующее на линии Таллинн-Вуосаари между Эстонией и Финляндией.

Компания приносит клиентам извинения за причиненные неудобства, а служба поддержки клиентов Tallink при первой возможности свяжется со всеми пассажирами, которых коснулось это изменение.

Tallink Grupp будет оперативно информировать о возможных изменениях в графике движении на линии Таллинн – Хельсинки. Дополнительная информация доступна на домашней странице по адресу: www.tallink.ee

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