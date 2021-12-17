С января в Тарту начинается выплата пособий по компенсации расходов на энергию

«Согласно действующему постановлению правительства Эстонской Республики, ходатайствовать о пособии могут семьи, живущие в относительной бедности. В ближайшее время также выяснится, распространится ли возмещение расходов на энергию на более широкий круг», – сказал вице-мэр Михкель Леэс. Вице-мэр добавил, что в Тарту ведутся серьезные подготовительные работы и с января начнется выплата пособий.

Для компенсации в связи с удорожанием расходов на энергию можно ходатайствовать о пособии постфактум за четыре месяца, то есть в январе 2022 года можно ходатайствовать о пособии на основании счетов, выписанных за потребление энергии в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2021 года. Горуправа рекомендует ходатайствующему о пособии пересмотреть и собрать свои счета за энергию за четыре месяца. В электронном виде ходатайство о пособии можно подать через городской портал.

Консультацию и помощь по вопросам компенсации повысившихся расходов на энергию и вопросам оформления ходатайства можно получить по городскому инфотелефону 1789 или по адресу электронной почты energiatoetus@tartu.ee.

Доход семьи, живущей за чертой относительной бедности, составляет на одного человека не более 673 евро, на каждого следующего члена семьи старше 14 лет – 336,50 евро и на ребенка младше 14 лет – 201,90 евро в месяц.

Первоначальную информацию о том, имеется ли у семьи возможность получить пособие и какой может быть размер пособия, предоставляет разработанный Министерством финансов калькулятор компенсации расходов на энергию.