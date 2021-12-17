Фото: есть возможность приобрести комплекс недвижимости на озере Выртсъярв

Это очень интересный с архитектурной точки зрения комплекс зданий, некоторые из которых уже отремонтированы, а некоторые ждут ремонта. Рядом с маслобойкой, построенной в 1913 году, есть сырное производство, а также новые портовые здания и сооружения. Вместе они придают этому месту чудесный дух старины, ведь старинные здания хорошо сохранились до наших дней!

В состав комплекса входит полностью отремонтированное здание ресторана. На первом этаже есть все необходимое, включая технику и оборудование. Помещение ресторана рассчитано на 60 посадочных мест, а летняя терраса вмещает еще 30. На втором этаже есть большая семейная комната и две спальни, а также конференц-зал на 60 человек.

Здание ресторана. ФОТО: KV.EE

На участке также находится построенное в 2012 году здание управления портом, выполняющее также функцию дома местной общины. На первом этаже бревенчатого двухэтажного дома расположены каминный зал с кухонным уголком, баня-бочка и площадка для гриля. На втором этаже пять комнат с 14 спальными местами. Вокруг дома построены просторными террасами, на которые можно установить столы для завтраков и обедов.

Общинный дом. ФОТО: KV.EE

Большое здание сыроварни требует капитального ремонта, уже имеется проект его перестройки. Сегодня оно используется для хранения лодок.

Производственное здание. ФОТО: KV.EE

Маслобойня - частично реконструированное каменное здание, имеется проект восстановления неотремонтированной части. Помещения первого этажа мощные, с высокими потолками, что типично для промышленных зданий. Возможно использование как производственные, торговые или служебные помещения. На втором этаже восемь комнат, требующие небольшого обновления. Третий этаж можно обустроить по собственному желанию.

Маслобойня. ФОТО: KV.EE

В порту установлены бетонные причалы и лодочная заправочная станция, плавучие причалы на 30 мест и другая необходимая для работы порта инфраструктура. Кроме того, конечно, имеется подключение к воде и электричеству.