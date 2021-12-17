Число нуждающихся в помощи Продуктового банка стремительно возросло
Еженедельно Продуктовый банк способен распределять помощь в среднем для 13 600 человек по всей Эстонии. С начала 2021 года до середины ноября нуждающимся было роздано около 2700 тонн продуктов питания. Реальная потребность намного больше, поскольку в Эстонии 272 000 человек живут в относительной бедности, а 30 500 человек – в абсолютной бедности. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, количество нуждающихся людей значительно увеличилось, а в некоторых уездах их число даже удвоилось по сравнению с прошлогодним уровнем. Конечно же, растущее число нуждающихся в помощи также предполагает и большее количество продуктов питания.