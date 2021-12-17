Число нуждающихся в помощи Продуктового банка стремительно возросло

С декабря во всех магазинах Rimi (кроме Rimi Ekspress) снова появятся корзины Продуктового банка для пожертвований, в которые каждый сможет добавлять от себя продуктовые пожертвования тем, кто испытывает нужду. Rimi пожертвует Продуктовому банку 5000 банок меда, чтобы подсластить рождественские праздники, и в этом году приглашает всех благотворителей жертвовать что-то более особенное – мед, орехи, сухофрукты или другие праздничные лакомства, чтобы сделать Рождество не таким будничным для тех, кто нуждается в помощи. Разумеется, всегда приветствуются и все продукты длительного хранения.

Помимо корзин для пожертвований в магазинах, в этом году впервые можно сделать пожертвование и в интернет-магазине, где вы можете добавить пожертвование в размере 3, 5 или 10 евро в свою корзину. Эта опция останется в интернет-магазине Rimi на длительный период, поскольку, к сожалению, помощь требуется круглый год. Rimi собирает пожертвованные суммы и раз в месяц перечисляет их Продуктовому банку. Продуктовый банк использует полученные пожертвования для доставки продовольственной помощи в любые уголки Эстонии.

«Помощь более слабым на Рождество – обычное дело. На самом деле, люди, столкнувшиеся с трудностями, нуждаются в помощи ежедневно. Именно поэтому мы помогаем пополнять запасы Продуктового банка, собирая продукты питания в течение целого месяца, чтобы там до конца года хватало хорошей (а то и первоклассной) еды для поддержки тех, кто в ней нуждается», – сказал Вайдо Падумяэ, исполнительный директор Rimi.

В маленькой Эстонии очень много людей, нуждающихся в помощи, и каждый из них будет благодарен за помощь. «Просить о помощи любому человеку нелегко, так что мы приглашаем всех, у кого в данный момент всё хорошо, помочь самым слабым. Корзины для пожертвований Rimi подходят для пищевых продуктов со сроком годности типа «лучше употребить до...» (parim enne), из которых вы можете легко приготовить горячую пищу для всей семьи: баночные супы, смеси для блинов, каши, макаронные изделия, консервы, растительные масла, а также джемы, соки, кофе, орехи, изюм и тому подобное», – прокомментировал Пийт Бурфейн, исполнительный директор Продуктового банка.