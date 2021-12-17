Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии, пятеро скончались

Среди новых заразившихся 369 человек не были вакцинированы, а 234 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 17 декабря в больницах находится 257 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 180 человек, из которых 151 человек (83,9%) не были вакцинированы, у 29 человек (16,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались пять человек с коронавирусом, четверо не были вакцинированы: 53-летняя женщина, 67-летняя женщина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина и 87-летняя женщина.

За сутки ввели 7498 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 493 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 240 695 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.