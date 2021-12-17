Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6431 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 603.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6431 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 603.
Среди новых заразившихся 369 человек не были вакцинированы, а 234 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 17 декабря в больницах находится 257 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 180 человек, из которых 151 человек (83,9%) не были вакцинированы, у 29 человек (16,1%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались пять человек с коронавирусом, четверо не были вакцинированы: 53-летняя женщина, 67-летняя женщина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина и 87-летняя женщина.
За сутки ввели 7498 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 493 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 240 695 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,7%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).