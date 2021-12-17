В Хельсинки омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса

По словам директора отдела диагностики медицинского округа Хельсинки и Уусимаа (HUS) Лассе Лехтонен, омикрон-штамм распространяется настолько стремительно, что большое количество людей неизбежно столкнется с ним, сообщил портал Yle. По словам специалистов, лучшее средство защитить себя от омикрона – сократить число контактов.

На этой неделе Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну, чтобы замедлить темпы распространения нового штамма через границы. В частности, все приезжающие из Дании, Норвегии и Великобритании должны пройти обязательный тест на коронавирус, если у них нет справки об отрицательном результате теста, сделанного в течение 48 часов до прибытия в страну.