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В Хельсинки омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса

Фото иллюстративное. ФОТО: Martin Wagner via www.imago-images.de

Более половины новых заражений COVID-19 в Хельсинки и столичном регионе Финляндии приходится на омикрон-штамм коронавируса, пишет Rus.Err.ee.

По словам директора отдела диагностики медицинского округа Хельсинки и Уусимаа (HUS) Лассе Лехтонен, омикрон-штамм распространяется настолько стремительно, что большое количество людей неизбежно столкнется с ним, сообщил портал Yle. По словам специалистов, лучшее средство защитить себя от омикрона – сократить число контактов.

На этой неделе Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну, чтобы замедлить темпы распространения нового штамма через границы. В частности, все приезжающие из Дании, Норвегии и Великобритании должны пройти обязательный тест на коронавирус, если у них нет справки об отрицательном результате теста, сделанного в течение 48 часов до прибытия в страну.

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