Картина дня: пожар в бизнес-комплексе, роковая фотография бизнесмена и рейды в торговых центрах

Чем ближе к тоталитаризму страна, тем хуже ее власть относится к представителям меньшинств. Эмигрант из Беларуси, знающий об этом остром социальном и личном вопросе не понаслышке, сравнил отношение к ЛГБТ в его родной стране и в Эстонии. Читать далее…

ВИДЕО 〉 В Силламяэ выбрали лучших спортсменов и тренеров уходящего года

В пятницу в 18 часов мэр Силламяэ награждает лучших спортсменов и тренеров 2021 года. Конечно, самой известной спортсменкой из этого города в уходящем году стала пловчиха Энели Ефимова, но живет она теперь не в Силламяэ, а большие успехи были и у других спортсменов города, особенно - у легкоатлетов. Кто же получил награды от города? Читать далее...

Марк Ефимов: сколько мы будем взрывать деньги?

Ежегодно в декабре большой проблемой для жильцов многоквартирных домов становятся салюты. Да, они создают праздничное настроение, но какой ценой? И деньги не единственное, чем мы расплачиваемся. Страдают дети, пожилые люди и домашние животные. Животным зачастую сложнее всего, поскольку громкие звуки от взрывов пиротехники создают для них большой стресс, пишет Марк Ефимов из молодежной организации центристов. Читать далее...

Осужденный за убийство не признает вины: он спал рядом, пока женщину избивали до смерти

35-летнего Рино Тосса приговорили к десяти с половиной годам тюрьмы за то, что он кулаками и клещами для труб забил до смерти 70-летнюю женщину. Однако решение окружного суда, объявленное в пятницу, скорее всего, означает завершение лишь одного из этапов процесса, поскольку Тосс и его защитник хотят обжаловать это решение. Читать далее...

Украденные рабочие инструменты нашли в доме новоиспеченного политика

Если Гейт Кундла, который после месяца работы покинул пост члена волостного собрания Пыхья-Сакала, назвал предъявленное ему подозрение в совершении преступления недоразумением, жертва кражи не видит в случившемся никакой неразберихи, поскольку некоторые украденные у нее инструменты были обнарудены во владениях Кундла. Читать далее...

Лаанет: требования России неприемлемы

Россия в предъявленном НАТО документе потребовала, чтобы альянс не размещал силы и вооружение в странах, которые не были членами НАТО до мая 1997 года; к этим странам относятся и страны Балтии и Польша, что министр обороны Калле Лаанет назвал неприемлемым. Читать далее...

Один на один с осложнениями после вакцины: «Я был уверен, что в Норвегии такого не бывает»

Несмотря на то, что в целом вакцины спасают человеческие жизни и улучшают жизнь людей, есть и такие примеры, когда вакцинация переворачивает всю прежнюю жизнь с ног на голову. Именно так произошло с живущим в Норвегии спортсменом-любителем Хейко Сеппом, который на данный момент уже три месяца находится на больничном. Читать далее…

Вышедшее из Таллиннского порта судно Megastar сломалось: школьники не попали на экскурсию

Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки временно отменены из-за технической неисправности. Читать далее…

Обзор газового рынка Эстонии: наиболее выгодный пакет подорожал за год на 354 процента

Сегодня самый дешевый фиксированный пакет газа подорожал за год на 354%, и многие эксперты прогнозируют дальнейший рост, сообщает независимый портал Gaasihind.ee. У потребителей газа есть выбор между тремя пакетами: фиксированным, переменным и биржевым – но какой из них сегодня является практичным и безопасным? Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии, пятеро скончались