Картина дня: пожар в бизнес-комплексе, роковая фотография бизнесмена и рейды в торговых центрах
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 декабря.
Как спасти население от дорожающего электричества и тепла? Можно ли посадить всех на дотации? Есть ли другой выход? Неужели ценовой шок еще впереди? Читать далее...
Сегодня, 17 декабря, Департамент здоровья и полиция провели рейд в торговых центрах Stroomi, Nautica и Kristiine, чтобы проверить, носят ли люди маски. Всего было выписано штрафов на сумму 472 евро. Читать далее...
Зеленый поворот неотвратим, считает доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский. Читать далее…
Сегодня, в 13.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пирита на улице Масти горит находящийся на втором этаже бизнес-комплекса тир. Читать далее...
В своем очередном выпуске программа Kuuuurija рассказывает о том, как важно сохранять в доме энергетическую чистоту. Читать далее…
Осенью в Нарве началась работа над новой программой развития муниципального образования. Появление государственных гимназий и постоянное уменьшение населения приводят к тому, что нужно будет решить - сколько городских школ потребуется Нарве в будущем, и какими должны стать эти школы? Читать далее...
Жители Мустамяэ ждут не дождутся открытия парка Мянни после реконструкции. Первоначально открытие планировалось в середине ноября, однако на дворе рождественские праздники, а парк все еще закрыт. Читать далее...
Трудовая инспекция проверила безопасность труда на 107 строительных площадках и выявила 306 нарушений. Также по итогам проверки было запрещено использование 13 рабочих инструментов, а в 22 случаях работу остановили. Лишь на четырех строительных площадках выполняли все требования безопасности труда. Читать далее…
На заседании Совета Европы в Брюсселе главы государств и правительств ЕС договорились сократить срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса по всему Европейскому союзу до девяти месяцев. Для продления сертификата потребуется бустерная доза вакцины. Читать далее…
Навряд ли предприниматель и коуч по продажам Руфат Керимли представлял в апреле 2010 года на соревнованиях в Раквере, что фотография с его выступления через десять лет может сыграть с ним злую шутку и создать массу проблемы. Но именно так и произошло. Читать далее…
Чем ближе к тоталитаризму страна, тем хуже ее власть относится к представителям меньшинств. Эмигрант из Беларуси, знающий об этом остром социальном и личном вопросе не понаслышке, сравнил отношение к ЛГБТ в его родной стране и в Эстонии. Читать далее…
В пятницу в 18 часов мэр Силламяэ награждает лучших спортсменов и тренеров 2021 года. Конечно, самой известной спортсменкой из этого города в уходящем году стала пловчиха Энели Ефимова, но живет она теперь не в Силламяэ, а большие успехи были и у других спортсменов города, особенно - у легкоатлетов. Кто же получил награды от города? Читать далее...
Ежегодно в декабре большой проблемой для жильцов многоквартирных домов становятся салюты. Да, они создают праздничное настроение, но какой ценой? И деньги не единственное, чем мы расплачиваемся. Страдают дети, пожилые люди и домашние животные. Животным зачастую сложнее всего, поскольку громкие звуки от взрывов пиротехники создают для них большой стресс, пишет Марк Ефимов из молодежной организации центристов. Читать далее...
35-летнего Рино Тосса приговорили к десяти с половиной годам тюрьмы за то, что он кулаками и клещами для труб забил до смерти 70-летнюю женщину. Однако решение окружного суда, объявленное в пятницу, скорее всего, означает завершение лишь одного из этапов процесса, поскольку Тосс и его защитник хотят обжаловать это решение. Читать далее...
Если Гейт Кундла, который после месяца работы покинул пост члена волостного собрания Пыхья-Сакала, назвал предъявленное ему подозрение в совершении преступления недоразумением, жертва кражи не видит в случившемся никакой неразберихи, поскольку некоторые украденные у нее инструменты были обнарудены во владениях Кундла. Читать далее...
Россия в предъявленном НАТО документе потребовала, чтобы альянс не размещал силы и вооружение в странах, которые не были членами НАТО до мая 1997 года; к этим странам относятся и страны Балтии и Польша, что министр обороны Калле Лаанет назвал неприемлемым. Читать далее...
Несмотря на то, что в целом вакцины спасают человеческие жизни и улучшают жизнь людей, есть и такие примеры, когда вакцинация переворачивает всю прежнюю жизнь с ног на голову. Именно так произошло с живущим в Норвегии спортсменом-любителем Хейко Сеппом, который на данный момент уже три месяца находится на больничном. Читать далее…
Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки временно отменены из-за технической неисправности. Читать далее…
Сегодня самый дешевый фиксированный пакет газа подорожал за год на 354%, и многие эксперты прогнозируют дальнейший рост, сообщает независимый портал Gaasihind.ee. У потребителей газа есть выбор между тремя пакетами: фиксированным, переменным и биржевым – но какой из них сегодня является практичным и безопасным? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6431 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 603. Читать далее…