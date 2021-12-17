Картина дня: рейд по стройплощадкам, роковая фотография бизнесмена и споры вокруг салютов

Отапливать дом с помощью остаточного тепла от канализации? Нет, это не шутка!

Зеленый поворот неотвратим, считает доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский. Читать далее…

Как избавиться от плохой энергии в доме?

В своем очередном выпуске программа Kuuuurija рассказывает о том, как важно сохранять в доме энергетическую чистоту. Читать далее…

Трудовая инспекция выявила на стройплощадках Эстонии массу нарушений

Трудовая инспекция проверила безопасность труда на 107 строительных площадках и выявила 306 нарушений. Также по итогам проверки было запрещено использование 13 рабочих инструментов, а в 22 случаях работу остановили. Лишь на четырех строительных площадках выполняли все требования безопасности труда. Читать далее…

Срок действия сертификатов вакцинации в ЕС сократили до девяти месяцев

На заседании Совета Европы в Брюсселе главы государств и правительств ЕС договорились сократить срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса по всему Европейскому союзу до девяти месяцев. Для продления сертификата потребуется бустерная доза вакцины. Читать далее…

Честного предпринимателя преследует роковая фотография

Навряд ли предприниматель и коуч по продажам Руфат Керимли представлял в апреле 2010 года на соревнованиях в Раквере, что фотография с его выступления через десять лет может сыграть с ним злую шутку и создать массу проблемы. Но именно так и произошло. Читать далее…

«Лучше быть диктатором, чем голубым»?

Чем ближе к тоталитаризму страна, тем хуже ее власть относится к представителям меньшинств. Эмигрант из Беларуси, знающий об этом остром социальном и личном вопросе не понаслышке, сравнил отношение к ЛГБТ в его родной стране и в Эстонии. Читать далее…

Марк Ефимов: сколько мы будем взрывать деньги?

Ежегодно в декабре большой проблемой для жильцов многоквартирных домов становятся салюты. Да, они создают праздничное настроение, но какой ценой? И деньги не единственное, чем мы расплачиваемся. Страдают дети, пожилые люди и домашние животные. Животным зачастую сложнее всего, поскольку громкие звуки от взрывов пиротехники создают для них большой стресс, пишет Марк Ефимов из молодежной организации центристов. Читать далее...

Один на один с осложнениями после вакцины: «Я был уверен, что в Норвегии такого не бывает»

Несмотря на то, что в целом вакцины спасают человеческие жизни и улучшают жизнь людей, есть и такие примеры, когда вакцинация переворачивает всю прежнюю жизнь с ног на голову. Именно так произошло с живущим в Норвегии спортсменом-любителем Хейко Сеппом, который на данный момент уже три месяца находится на больничном. Читать далее…

Вышедшее из Таллиннского порта судно Megastar сломалось: школьники не попали на экскурсию

Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки временно отменены из-за технической неисправности. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии, пятеро скончались