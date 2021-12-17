Картина дня: рейд по стройплощадкам, роковая фотография бизнесмена и споры вокруг салютов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 декабря.
Зеленый поворот неотвратим, считает доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский. Читать далее…
В своем очередном выпуске программа Kuuuurija рассказывает о том, как важно сохранять в доме энергетическую чистоту. Читать далее…
Трудовая инспекция проверила безопасность труда на 107 строительных площадках и выявила 306 нарушений. Также по итогам проверки было запрещено использование 13 рабочих инструментов, а в 22 случаях работу остановили. Лишь на четырех строительных площадках выполняли все требования безопасности труда. Читать далее…
На заседании Совета Европы в Брюсселе главы государств и правительств ЕС договорились сократить срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса по всему Европейскому союзу до девяти месяцев. Для продления сертификата потребуется бустерная доза вакцины. Читать далее…
Навряд ли предприниматель и коуч по продажам Руфат Керимли представлял в апреле 2010 года на соревнованиях в Раквере, что фотография с его выступления через десять лет может сыграть с ним злую шутку и создать массу проблемы. Но именно так и произошло. Читать далее…
Чем ближе к тоталитаризму страна, тем хуже ее власть относится к представителям меньшинств. Эмигрант из Беларуси, знающий об этом остром социальном и личном вопросе не понаслышке, сравнил отношение к ЛГБТ в его родной стране и в Эстонии. Читать далее…
Ежегодно в декабре большой проблемой для жильцов многоквартирных домов становятся салюты. Да, они создают праздничное настроение, но какой ценой? И деньги не единственное, чем мы расплачиваемся. Страдают дети, пожилые люди и домашние животные. Животным зачастую сложнее всего, поскольку громкие звуки от взрывов пиротехники создают для них большой стресс, пишет Марк Ефимов из молодежной организации центристов. Читать далее...
Несмотря на то, что в целом вакцины спасают человеческие жизни и улучшают жизнь людей, есть и такие примеры, когда вакцинация переворачивает всю прежнюю жизнь с ног на голову. Именно так произошло с живущим в Норвегии спортсменом-любителем Хейко Сеппом, который на данный момент уже три месяца находится на больничном. Читать далее…
Сегодняшние отправления Tallink Megastar на линии Таллинн-Хельсинки временно отменены из-за технической неисправности. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6431 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 603. Читать далее…