В Эстонии началась вакцинация детей 5-11 лет против Covid-19

Детей прививают вакциной Pfizer-BioNTech Comirnaty, которая содержит в три раза меньше активного вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся в Эстонии с интервалом в шесть недель по рекомендации Комиссии по иммунопрофилактики.

Вакцины прибыли в Эстонию 13 декабря, а начиная с 15 декабря их доставляют семейным врачам и больничным сетям. Первые 14 000 доз, заказанных семейными врачами и больницами, будут распределены к вечеру вторника, 21 декабря.

«Хотя у большинства детей заболевание Covid-19 протекает в легкой форме, но некоторые дети все-таки болеют тяжело. Нам нет нужды рисковать здоровьем детей, если у нас есть для них подходящие вакцины. Родители не должны бояться вакцинации, потому что иммунная система их ребенка готова к вакцинации и выработке антител. Вакцины учат иммунную систему одинаково хорошо бороться с вирусами как у 5-летних, так и 12-летних детей», - сказала руководитель клиники педиатрии Таллиннской детской больницы Реэт Раукас.

Для вакцинации ребенка родитель может записать его, обратившись к семейному врачу ребенка. В случае семейных врачей, которые присоединились к дигирегистратуре, записать ребенка в кабинет вакцинации можно и через дигирегистратуру.