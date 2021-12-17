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В Эстонии началась вакцинация детей 5-11 лет против Covid-19

Фото иллюстративное. ФОТО: Mihkel Maripuu

На этой неделе семейные врачи и больничные сети начали вакцинацию детей от 5 до 11 лет, получив предназначенную для этого вакцину Pfizer с уменьшенной дозой активного вещества.

Детей прививают вакциной Pfizer-BioNTech Comirnaty, которая содержит в три раза меньше активного вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся в Эстонии с интервалом в шесть недель по рекомендации Комиссии по иммунопрофилактики.

Вакцины прибыли в Эстонию 13 декабря, а начиная с 15 декабря их доставляют семейным врачам и больничным сетям. Первые 14 000 доз, заказанных семейными врачами и больницами, будут распределены к вечеру вторника, 21 декабря.

«Хотя у большинства детей заболевание Covid-19 протекает в легкой форме, но некоторые дети все-таки болеют тяжело. Нам нет нужды рисковать здоровьем детей, если у нас есть для них подходящие вакцины. Родители не должны бояться вакцинации, потому что иммунная система их ребенка готова к вакцинации и выработке антител. Вакцины учат иммунную систему одинаково хорошо бороться с вирусами как у 5-летних, так и 12-летних детей», - сказала руководитель клиники педиатрии Таллиннской детской больницы Реэт Раукас. 

Для вакцинации ребенка родитель может записать его, обратившись к семейному врачу ребенка. В случае семейных врачей, которые присоединились к дигирегистратуре, записать ребенка в кабинет вакцинации можно и через дигирегистратуру. 

30 ноября Национальный комитет экспертов по иммунопрофилактике рекомендовал вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет, чтобы снизить риск тяжелого развития заболевания Covid-19, осложнений, а также остановить распространение вируса в детских коллективах и среди близких контактов. Эксперты рекомендуют вакцинировать детей, переболевших Covid-19, одной дозой через шесть месяцев после выздоровления.

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