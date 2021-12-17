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  • Таллинн
  • В Таллинне горит бизнес-комплекс: местным жителям рекомендуют не открывать окна

Фото ⟩ В Таллинне горит бизнес-комплекс: местным жителям рекомендуют не открывать окна

Сегодня, в 13.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пирита на улице Масти горит находящийся на втором этаже жестяного ангара тир. 

Работы по тушению были начаты в 13.36, сообщает Спасательный департамент.

С места пожара активно распространяется дым, в связи с этим Спасательный департамент призывает жителей Пирита не открывать двери и окна. 

Рядом с местом пожара находится Pirita TOP.

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