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В Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" горит корвет проекта 20385.

Огонь охватил почти весь военный корабль, сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе.

"Огонь распространился на 800 квадратных метров. Это почти весь корвет "Проворный", - сказали в службе. Ранее там говорили, что огнем охвачена верхняя палуба площадью до 100 квадратных метров.

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению, - сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). - Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента".

Городская станция скорой помощи сообщала о трех пострадавших - один человек находится в состоянии средней степени тяжести, двое - в удовлетворительном.

Экипажа на борту строящегося корабля не было.

Загоревшийся корвет планировалось сдать ВМФ в конце следующего года, но теперь сроки могут перенести в зависимости от ущерба от пожара, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, корабль находится на стапелях "Северной верфи", идет этап строительства, и корвет находится в ведении завода.

Активные работы на корвете в пятницу не велись, причины пожара пока не понятны, рассказал Интерфаксу еще один источник в кораблестроительной отрасли. По его мнению, есть шанс на спасение корабля - ущерб будет понятен, когда завершат работы пожарные.

Строительство "Проворного" началось в 2013 году. Сообщалось, что корвет строится для Тихоокеанского флота России.

"Северная верфь" построила головной корвет проекта 20385 "Гремящий", который поступил на Тихоокеанский флот. Он вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Сообщалось также о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон", пишет Интерфакс.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей.