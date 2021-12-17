23 марта 1964 года. На белом листе бумаги обычной шариковой ручкой написан смертный приговор. Аккуратно, как на уроке чистописания, выведено имя обвиняемого: Аркадий Владимирович Нейланд. Подросток латышского происхождения - единственный несовершеннолетний в истории СССР, которого приговорили к смертной казни. В момент, когда он жестоко убил женщину и ее маленького ребенка, Нейланду было 14.

Район у Черной речки в Ленинграде известен как место, где на дуэли ранили Пушкина. 27 января 1964 года в этом районе в один из многоквартирных домов по Сестрорецкой улице с включенной сиреной мчалась бригада пожарных. Из одной квартиры валил черный дым - там начался пожар. Прорвавшись через узкий коридор, заваленный лыжами, санками, старой мебелью и прочим хламом, который советские люди хранили в помещениях общего пользования, пожарные относительно быстро потушили пожар. Их глазам открылась ужасная картина - квартира была полностью разрушена - посуда разбита, мебель перевернута, а в спальне - куча обгоревших одеял и подушек. И два мертвых человека...