Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!

Но мы в самом деле сегодня не о еде. Итальянский мебельно-интерьерный бренд Colombini Casa создал в своем таллиннском представительстве клуб любителей стильных интерьеров со всеми вытекающими последствиями.

Мастер-класс начинается. ФОТО: Ирина Магрело.

Приглашения на интересные встречи распространяются, как сейчас водится, через социальные сети. Вот и в преддверии лютеранского Рождества декоратор Ольга Гулла продемонстрировала участникам мастер-класса два стиля праздничного стола. Даже не два стиля, а два повода. Первый, традиционный, рождественский, второй, совсем авторский, новогодний.

К какому бы празднику вы не готовились, проверьте размер и состояние вашей парадной скатерти заранее: незамеченное и поэтому не отстиранное пятнышко может испортить настроение. На рождественский стол можно постелить и пеструю скатерть.

Ольга Гулла начинает сервировку рождественского стола. ФОТО: Ирина Магрело.

Впрочем, сервировка стола к Рождеству тоже наполнена авторскими штучками, так что традиционной ее можно назвать весьма условно. В основном, из-за цветовой гаммы: в Европе цвета Рождества – красный и зеленый, белый и золотой. В таких тонах выдержана красно-зелено-белая коллекция посуды Christmas от Villeroy & Boch, украшенная елочками, ажурными фестончиками и позолотой.

Сервировка рождественского стола. ФОТО: Ирина Магрело.

Для домашнего праздника вполне достаточно двух тарелок, поставленных друг на друга – закусочной и основной. И приборов тоже должно быть минимально два комплекта. Нет, конечно, можно обойтись и одним, тогда хозяйка, собрав посуду и вилки-ножи после холодного стола, должна мчаться на кухню к раковине или посудомойке… Но это не про нас с вами: у нас что, двадцати четырех вилок не найдется?

Даже если у вас нет большого набора приборов, в котором и закусочные, и собственно столовые, и десертные вилки, ножи и ложки, выполненные в одном стиле, подготовьте два похожих по стилю комплекта. Если их положить правильно, они не будут диссонировать друг с другом. Вилки и ножи для холодного и горячего блюд лучше не выравнивать по низу, в данном случае – симметрия – враг красоты.

ФОТО: Вера Копти.

Чем украсить стол? В качестве основного декоративного акцента Ольга Гулла выбрала фигурку Щелкунчика. Не сомневаюсь, что многие помнят, как в зимние каникулы с родителями или классом непременно отправлялись смотреть этот, такой новогодний уже по своему сказочному сюжету балет. Веточки туи, золоченые орешки тоже украшают стол.

Но в центре стола, конечно, цветы. Декабрьская классика – пуансеттия, рождественская звезда. Этими растениями сейчас полны все цветочные салоны и продуктовые супермаркеты. Они продаются всех мыслимых размеров, маленькие можно поставить около каждого прибора.

ФОТО: Ирина Магрело.

Большую Ольга рекомендует расположить в центре стола, но не в вазе, а в… супнице! Это сейчас, во-первых, очень модно, во-вторых, удобно: супницы обычно низкие, и композиции не будут загораживать сидящих напротив гостей.