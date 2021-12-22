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  • Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!

Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!

ФОТО: Ирина Магрело.

Праздничная сервировка… Это белоснежные скатерти, красивые тарелки, сияющие серебром приборы, а хрусталем – бокалы. Это официанты в черных смокингах и бабочках. Это шампанское в серебряном ведерке и заставленный деликатесами стол: «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»... В XIX веке знали толк в еде. Мы тоже не лыком шиты, можем и дома накрыть ресторанный стол. И даже лучше, потому что теплее и душевнее. Потому что своими руками.

Но мы в самом деле сегодня не о еде. Итальянский мебельно-интерьерный бренд Colombini Casa создал в своем таллиннском представительстве клуб любителей стильных интерьеров со всеми вытекающими последствиями.

Мастер-класс начинается. ФОТО: Ирина Магрело.

Приглашения на интересные встречи распространяются, как сейчас водится, через социальные сети. Вот и в преддверии лютеранского Рождества декоратор Ольга Гулла продемонстрировала участникам мастер-класса два стиля праздничного стола. Даже не два стиля, а два повода. Первый, традиционный, рождественский, второй, совсем авторский, новогодний.

К какому бы празднику вы не готовились, проверьте размер и состояние вашей парадной скатерти заранее: незамеченное и поэтому не отстиранное пятнышко может испортить настроение. На рождественский стол можно постелить и пеструю скатерть.

Ольга Гулла начинает сервировку рождественского стола. ФОТО: Ирина Магрело.

Впрочем, сервировка стола к Рождеству тоже наполнена авторскими штучками, так что традиционной ее можно назвать весьма условно. В основном, из-за цветовой гаммы: в Европе цвета Рождества – красный и зеленый, белый и золотой. В таких тонах выдержана красно-зелено-белая коллекция посуды Christmas от Villeroy & Boch, украшенная елочками, ажурными фестончиками и позолотой.

Сервировка рождественского стола. ФОТО: Ирина Магрело.

Для домашнего праздника вполне достаточно двух тарелок, поставленных друг на друга – закусочной и основной. И приборов тоже должно быть минимально два комплекта. Нет, конечно, можно обойтись и одним, тогда хозяйка, собрав посуду и вилки-ножи после холодного стола, должна мчаться на кухню к раковине или посудомойке… Но это не про нас с вами: у нас что, двадцати четырех вилок не найдется?

Даже если у вас нет большого набора приборов, в котором и закусочные, и собственно столовые, и десертные вилки, ножи и ложки, выполненные в одном стиле, подготовьте два похожих по стилю комплекта. Если их положить правильно, они не будут диссонировать друг с другом. Вилки и ножи для холодного и горячего блюд лучше не выравнивать по низу, в данном случае – симметрия – враг красоты.

ФОТО: Вера Копти.

Чем украсить стол? В качестве основного декоративного акцента Ольга Гулла выбрала фигурку Щелкунчика. Не сомневаюсь, что многие помнят, как в зимние каникулы с родителями или классом непременно отправлялись смотреть этот, такой новогодний уже по своему сказочному сюжету балет. Веточки туи, золоченые орешки тоже украшают стол.

Но в центре стола, конечно, цветы. Декабрьская классика – пуансеттия, рождественская звезда. Этими растениями сейчас полны все цветочные салоны и продуктовые супермаркеты. Они продаются всех мыслимых размеров, маленькие можно поставить около каждого прибора.

ФОТО: Ирина Магрело.

Большую Ольга рекомендует расположить в центре стола, но не в вазе, а в… супнице! Это сейчас, во-первых, очень модно, во-вторых, удобно: супницы обычно низкие, и композиции не будут загораживать сидящих напротив гостей.

Где взять супницу? У кого-то из ваших пожилых родственниц наверняка есть если не старинный, то винтажный обеденный сервиз. И если он строг и одноцветен, то вставайте перед пожилыми дамами на колени, обещайте им все блага мира, но выпросите эту супницу! Гости оценят. Это же касается хрустальных бокалов, которые сейчас не просто в тренде, а в самом что ни на есть топе.

Обязательно на столе должны быть салфетки. Бумажные никто не отменял, но они скорее выполняют роль скорой помощи, а тканевые салфетки, крахмальные, с вышивкой или мережкой, продетые в подходящие по стилю кольца, украшают каждый куверт. Кстати, о куверте.

На сколько кувертов сервирован стол? Давайте подсчитаем. ФОТО: Ирина Магрело.

Любители и знатоки литературы XIX века не удивятся этому слову, его часто использовали классики, описывая званые обеды в дворянских семьях: стол на двенадцать кувертов – значит накрытый на двенадцать персон. Куверт – полная сервировка на одного человека: ножи, ложки, вилки, тарелки, бокалы, салфетка. Не путайте куверт с кюве. Кюве - это смесь вин для производства шампанского.

Рождественский мастер-класс в салоне Colombini Casa. ФОТО: Ирина Магрело.

Приступаем к второй части нашего мастер-класса. Говорят, что Новый год – поворот на весну. Между прочим, начиная с декабря в магазинах продают «выгонки», луковицы с проклюнувшимися гиацинтами или нарциссами. В самом деле – это символы приближающейся весны. Они и станут украшением новогоднего стола.

Голубая салфетка с вышивкой ришелье и гиацинты в винтажном серебре - идеально! ФОТО: Ирина Магрело.

Поэтому Ольга Гулла накрывает стол белой скатертью, на нее кладет большую круглую голубую винтажную салфетку, сплошь вышитую ришелье. Причем вышивка ручная, лично проверяла.

Тонкая, изящная работа декоратора. ФОТО: Ирина Магрело.

Этот вариант сервировки буквально дышит винтажным духом. Ольга рассказывает, что, путешествуя, непременно заходит в антикварные лавочки и посещает блошиные рынки. Купить интересную посуду можно и в интернете. Подставочные тарелки, розетки, ведерко для шампанского – все винтажное.

Каким бы трудным не был уходящий год, в нем все равно было что-то хорошее. И это хорошее декоратор рекомендует взять с собой как раз в виде старинных или старых вещей.

Как сказала одна из участниц нашей встречи, за таким столом и еды не надо: сиди и рассматривай каждую деталь. Это, конечно, шутка, но накрыть таким образом праздничный стол для семьи и гостей – целая наука, с азами которой мы познакомились в салоне Colombini Casa.

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