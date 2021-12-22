Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!
Праздничная сервировка… Это белоснежные скатерти, красивые тарелки, сияющие серебром приборы, а хрусталем – бокалы. Это официанты в черных смокингах и бабочках. Это шампанское в серебряном ведерке и заставленный деликатесами стол: «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»... В XIX веке знали толк в еде. Мы тоже не лыком шиты, можем и дома накрыть ресторанный стол. И даже лучше, потому что теплее и душевнее. Потому что своими руками.