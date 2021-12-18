Таллинн не согласен с расширением здания Национальной оперы "Эстония" за счет парковой зоны

Еще летом власти Таллинна не дали разрешения на строительство пристройки к уже имеющемуся зданию театра, поскольку это нарушало как закон о защите памятников старины, к которым относится театр оперы и балета, так и закон о защите природы, потому что парк Таммсааре по соседству является природоохранной зоной, пишет Rus.ERR.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отмечает, что помимо законодательных нюансов, такая стройка может вызвать негодование у жителей столицы: «Мы не можем отвечать за всех горожан, но, на мой взгляд, безусловно, у многих людей такой проект может вызвать негативную реакцию. Во-первых, люди привыкли к определенному виду исторического здания, а также они привыкли к тому, что есть свободное пространство, разделяющее Старый город и театр "Эстония".»

Новый министр культуры Тийт Терик, который еще недавно был председателем Таллиннского горсобрания, считает, что единственный возможный вариант расширить площадь здания Национальной оперы - это сделать пристройку за счет парковой зоны.