Таллинн не согласен с расширением здания Национальной оперы "Эстония" за счет парковой зоны
Таллинн по-прежнему не видит перспективы в расширении площади здания Национальной оперы "Эстония" за счет парковой зоны.
Таллинн по-прежнему не видит перспективы в расширении площади здания Национальной оперы "Эстония" за счет парковой зоны.
Еще летом власти Таллинна не дали разрешения на строительство пристройки к уже имеющемуся зданию театра, поскольку это нарушало как закон о защите памятников старины, к которым относится театр оперы и балета, так и закон о защите природы, потому что парк Таммсааре по соседству является природоохранной зоной, пишет Rus.ERR.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отмечает, что помимо законодательных нюансов, такая стройка может вызвать негодование у жителей столицы: «Мы не можем отвечать за всех горожан, но, на мой взгляд, безусловно, у многих людей такой проект может вызвать негативную реакцию. Во-первых, люди привыкли к определенному виду исторического здания, а также они привыкли к тому, что есть свободное пространство, разделяющее Старый город и театр "Эстония".»
Новый министр культуры Тийт Терик, который еще недавно был председателем Таллиннского горсобрания, считает, что единственный возможный вариант расширить площадь здания Национальной оперы - это сделать пристройку за счет парковой зоны.
Ранее Таллинн озвучивал предложение возвести новое оперное здание на берегу моря, но, по предварительной оценке, это потребовало бы около 250 миллионов евро на строительство, в то время как стоимость пристройки не превысила бы 60 миллионов.