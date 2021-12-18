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График ⟩ Мать не вынесет, если ее дети заболеют Covid-19

Фото из центра семейных врачей Линнамыйза. ФОТО: Mihkel Maripuu

Вчера началась вакцинация против Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, и первые 14 000 доз вакцины, заказанные семейными врачами и больницами, будут распределены к вечеру вторника.

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Март и Александр, сыновья семейного врача Кармен Йоллер, вчера уже привились. «Это, конечно, же для их защиты - дети также могут очень тяжело переносить Covid-19, - говорит Йоллер. - С врачебной точки зрения это нестрашно, но как матери мне невыносимо представлять, что мой ребенок будет болеть, мучиться от высокой температуры, плохо себя чувствовать в течение длительного времени или тяжело переносить Covid».

Так называемый продолжительный Covid означает состояние, когда после того, как человек симптомно переболел, у него сохраняются симптомы усталости, нарушения памяти, дефицита внимания и т. д. Долгосрочный Covid также может поражать детей, независимо от того, было заболевание тяжелым или легким.

«Александр сказал, что боится побочных эффектов, но хочет привиться, потому что Covid-19 намного хуже. Март сказал, что такого мало болезненного укола он еще никогда не получал, - добавила Йоллер. - Это, конечно, семейное решение, вакцинировать детей или нет. По-другому никак - ребенок сам не пойдет».

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