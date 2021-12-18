График ⟩ Мать не вынесет, если ее дети заболеют Covid-19

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Март и Александр, сыновья семейного врача Кармен Йоллер, вчера уже привились. «Это, конечно, же для их защиты - дети также могут очень тяжело переносить Covid-19, - говорит Йоллер. - С врачебной точки зрения это нестрашно, но как матери мне невыносимо представлять, что мой ребенок будет болеть, мучиться от высокой температуры, плохо себя чувствовать в течение длительного времени или тяжело переносить Covid».

Так называемый продолжительный Covid означает состояние, когда после того, как человек симптомно переболел, у него сохраняются симптомы усталости, нарушения памяти, дефицита внимания и т. д. Долгосрочный Covid также может поражать детей, независимо от того, было заболевание тяжелым или легким.