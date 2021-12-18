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Коронавирус выявлен у 576 жителей Эстонии, скончались восемь человек

Больница. Снимок иллюстративный. ФОТО: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6401 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 576. Скончались восемь человек.

Среди новых заразившихся 339 человек не были вакцинированы, а 237 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 18 декабря в больницах находится 243 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 171 человек, из которых 142 человека (83%) не были вакцинированы, у 29 человек (17%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни. За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 71-летний мужчина, женщина 76 лет, женщина 80 лет, женщина 88 лет, двое мужчин 90 лет, 92-летняя женщина и 95-летний мужчина.

За сутки ввели 8595 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 666 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 247 152 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,8%.

Всего в Эстонии выявлено 242 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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