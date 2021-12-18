Учитель по обмену из Америки в эстонской школе: тут все хорошо говорят по-английски и любят "Один дома"
Голос молодого ученика громко объявляет из угла класса, что каждый год их семья нанимает старика, чтобы тот играл роль Санта-Клауса и раздавал подарки. Другой ученик упоминает, что они едят кровяную колбасу, смотрят по телевизору фильм «Один дома» и, если возможно, катаются на машине по льду. Однако в семье третьего ученика стало обычным выбирать на карте случайную страну для посещения во время рождественских каникул, пишет Postimees.