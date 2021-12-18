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  • Учитель по обмену из Америки в эстонской школе: тут все хорошо говорят по-английски и любят "Один дома"

Учитель по обмену из Америки в эстонской школе: тут все хорошо говорят по-английски и любят "Один дома"

Американка Оливия Леблан ведет урок. ФОТО: Mailiis Ollino

Голос молодого ученика громко объявляет из угла класса, что каждый год их семья нанимает старика, чтобы тот играл роль Санта-Клауса и раздавал подарки. Другой ученик упоминает, что они едят кровяную колбасу, смотрят по телевизору фильм «Один дома» и, если возможно, катаются на машине по льду. Однако в семье третьего ученика стало обычным выбирать на карте случайную страну для посещения во время рождественских каникул, пишет Postimees.

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Уголки рта американской учительницы по обмену, 22-летней Оливии Леблан, слегка приподнимаются, когда она слушает рождественские традиции учеников 10-го класса Пярнуской общей гимназии.

Эстония - это своего рода культурный шок для учителя английского языка из Питтсбурга: это первая в ее жизни поездка за границу. У Леблан было всего три месяца, чтобы привыкнуть к новым обычаям и вкусам.

«Ну, а где вы ищите этого старика, играющего Санту?» - спрашивает Леблан. На ее родине таких традиций нет.

По словам Леблан, даже тот факт, что эстонские ученики так много путешествуют по миру на Рождество, немыслим для американки. Расстояния в США большие, и даже поездки внутри страны во время Рождества — не для всех. «И тут, среди прочего, один ученик рассказывает, что он едет в Норвегию на три дня!» - удивляется педагог. Также ее крайне удивила популярность в Эстонии фильма «Один дома». «Это так забавно, что все считают его своим любимым рождественским фильмом. По крайней мере, половина так сказали, - улыбается Леблан.

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