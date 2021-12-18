Учитель по обмену из Америки в эстонской школе: тут все хорошо говорят по-английски и любят "Один дома"

Эстония - это своего рода культурный шок для учителя английского языка из Питтсбурга: это первая в ее жизни поездка за границу. У Леблан было всего три месяца, чтобы привыкнуть к новым обычаям и вкусам.

По словам Леблан, даже тот факт, что эстонские ученики так много путешествуют по миру на Рождество, немыслим для американки. Расстояния в США большие, и даже поездки внутри страны во время Рождества — не для всех. «И тут, среди прочего, один ученик рассказывает, что он едет в Норвегию на три дня!» - удивляется педагог. Также ее крайне удивила популярность в Эстонии фильма «Один дома». «Это так забавно, что все считают его своим любимым рождественским фильмом. По крайней мере, половина так сказали, - улыбается Леблан.