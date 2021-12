Картина дня: вакцинация детей, опыт учителя по обмену и инцидент в самолете

Мать не вынесет, если ее дети заболеют Covid-19

Вчера началась вакцинация против Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, и первые 14 000 доз вакцины, заказанные семейными врачами и больницами, будут распределены к вечеру вторника. Читать далее...

Торговые сети готовятся к открытию новых магазинов: ждать ли прихода Lidl в январе?

В Пярну много продуктовых магазинов. Однако уже несколько лет говорят об отечественных и зарубежных торговых сетях, которые до сих пор не пришли в летнюю столицу. Год подходит к концу, а новички так и не распахнули свои двери. Какие планы у Lidl, OG Elektra и Prisma Peremarket в Пярну? Читать далее...

Учитель по обмену из Америки в эстонской школе: тут все хорошо говорят по-английски и любят "Один дома"

Голос молодого ученика громко объявляет из угла класса, что каждый год их семья нанимает старика, чтобы тот играл роль Санта-Клауса и раздавал подарки. Другой ученик упоминает, что они едят кровяную колбасу, смотрят по телевизору фильм «Один дома» и, если возможно, катаются на машине по льду. Однако в семье третьего ученика стало обычным выбирать на карте случайную страну для посещения во время рождественских каникул. Читать далее...

Skoda прекратит производство автомобилей на долгий срок

Компания Skoda объявила о планах приостановить производство новых автомобилей на всех чешских предприятиях марки. Специалисты «законсервируют» конвейеры с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Читать далее...

Лицо недели 〉 What about us?

Итак, Эстония нашла суперзвезду, и победительницей стала… В этот момент останавливаешься и задумываешься: так ли важно, что в конкурсе победила русская девочка из Нарвы, вдобавок некоторое время учившаяся в эстонской школе? Или важно то, что в суперфинале она спела песню с модным социально-экологическим месседжем? Или важно только то, что она прекрасно держится на сцене и здорово поет?

Коронавирус выявлен у 576 жителей Эстонии, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6401 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 576. Скончались восемь человек. Читать далее...

Карис: в основе сотрудничества между НАТО и Россией должен быть конструктивный диалог

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что сотрудничество НАТО и России должно быть основано на конструктивном диалоге. Читать далее...

Путин: Россия не должна идти на поводу у всех инициатив Запада в сфере экологии

Россия не должна идти на поводу у западных партнеров, которые хотят создать лучшие конкурентные условия, ссылаясь на необходимость решения проблем экологии, заявил президент РФ Владимир Путин. Читать далее...

От редакции 〉 Вредные выбросы салюта, или Чем заменить новогодний фейерверк?

Правда, новогодняя ночь - не новогодняя ночь, если небо не светлеет от красочных фейерверков, не дрожат стекла в домах, собаки в ужасе не забираются под кровати, в свежем морозном воздухе не распространяется запах гари, а наутро кругом не валяются упаковки иностранного производства? Читать далее...

Перепил в Египте? Пассажир приземлившегося в Таллинне самолета напал на семью и экипаж