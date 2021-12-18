Проблема переполненной железнодорожной линии Таллинн-Тарту до 2024 года решена не будет

Об этом в субботу сообщил портал новостей вещания, отмечая, что в компании Elron признают, что нехватка мест в выходные дни возникла год назад и что перед праздниками на некоторых линиях больше пассажиров. В то же время количество пассажиров поездов все еще примерно на пятую часть меньше, чем до пандемии, но быстро восстанавливается.