Средняя биржевая цена на электроэнергию упадет до 88 евро

Самая высокая цена на электроэнергию в ​​воскресенье будет начиная с 18:00, когда она повысится до 170 евро за три часа, достигнув пика между 19:00 и 20:00, когда электроэнергия на бирже будет стоить 174,50 евро, сообщает rus.err.ee.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.