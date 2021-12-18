Средняя биржевая цена на электроэнергию упадет до 88 евро
В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool цена на электроэнергию в воскресенье снизится на 30% по сравнению с субботой. Средняя дневная цена составит 88,01 евро за мегаватт-час.
В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool цена на электроэнергию в воскресенье снизится на 30% по сравнению с субботой. Средняя дневная цена составит 88,01 евро за мегаватт-час.
Самая высокая цена на электроэнергию в воскресенье будет начиная с 18:00, когда она повысится до 170 евро за три часа, достигнув пика между 19:00 и 20:00, когда электроэнергия на бирже будет стоить 174,50 евро, сообщает rus.err.ee.
Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента больше.