Будут ли министерства устраивать вечеринки в честь праздников?
Как оказалось, в этом году ни одно министерство не организует рождественские или новогодние вечеринки. Причиной называют пандемию, пишет Postimees.
Как оказалось, в этом году ни одно министерство не организует рождественские или новогодние вечеринки. Причиной называют пандемию, пишет Postimees.
Министерство культуры в середине рабочего дня перед Рождеством планирует устроить для работников онлайн-мероприятие в Zoom. Все будут сидеть за своими компьютерами, министерство приготовило для всех небольшой перекус, а канцлер объявит лучших работников.
Министерство сельского хозяйства также решило воздержаться от организации крупных мероприятий. В начале декабря оно предложило сотрудникам принять участие в экскурсии по Старому городу. В мероприятии приняли участие 94 человека, бюджет составил 1692 евро.
При этом, например, в Министерстве юстиции вообще отсутствует традиция празднования Рождества и Нового года с коллегами, а Рождество остается для празднования с семьей.
Министерство экономики и коммуникаций также не организует вечеринку в честь Рождества. Они надеются провести совместное мероприятие в новом году. Будут приглашены все сотрудники Министерства экономики и коммуникаций, а бюджет будет напрямую зависеть от количества участников.