Будут ли министерства устраивать вечеринки в честь праздников?

Министерство культуры в середине рабочего дня перед Рождеством планирует устроить для работников онлайн-мероприятие в Zoom. Все будут сидеть за своими компьютерами, министерство приготовило для всех небольшой перекус, а канцлер объявит лучших работников.

Министерство сельского хозяйства также решило воздержаться от организации крупных мероприятий. В начале декабря оно предложило сотрудникам принять участие в экскурсии по Старому городу. В мероприятии приняли участие 94 человека, бюджет составил 1692 евро.

При этом, например, в Министерстве юстиции вообще отсутствует традиция празднования Рождества и Нового года с коллегами, а Рождество остается для празднования с семьей.