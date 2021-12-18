Сб, 18.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне полиция за полтора часа поймала девятерых нетрезвых водителей

Видео ⟩ В Таллинне полиция за полтора часа поймала девятерых нетрезвых водителей

В субботу в Таллинне полиция проверяла водителей на трезвость. К сожалению, за рулем были пойманы и нетрезвые люди.

В пятницу, 17 декабря, произошла одна авария с серьезными последствиями, в результате которой пострадал пожилой пешеход. ДТП произошло на Пярнуском шоссе в Таллинне, где 44-летний мужчина на Opel Frontera сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 74-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также за прошедшие сутки полиция поймала на дорогах Эстонии десять нетрезвых водителей. Сегодня, 18 декабря, утром в Таллинне за полтора часа были задержаны еще девять водителей с подозрением на опьянение, сообщает передача Reporter.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Смотрите видео!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back