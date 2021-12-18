Видео ⟩ В Таллинне полиция за полтора часа поймала девятерых нетрезвых водителей

В пятницу, 17 декабря, произошла одна авария с серьезными последствиями, в результате которой пострадал пожилой пешеход. ДТП произошло на Пярнуском шоссе в Таллинне, где 44-летний мужчина на Opel Frontera сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 74-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также за прошедшие сутки полиция поймала на дорогах Эстонии десять нетрезвых водителей. Сегодня, 18 декабря, утром в Таллинне за полтора часа были задержаны еще девять водителей с подозрением на опьянение, сообщает передача Reporter.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.