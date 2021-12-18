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Сборная России в форме СССР выиграла третий матч подряд

Матч Россия-Чехия. ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче домашнего этапа Евротура — Кубке «Первого канала», одержав третью победу подряд, передает РБК.

Встреча прошла в субботу, 18 декабря, в Москве и завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

В составе сборной России шайбы забросили Арсений Грицюк (на 1-й минуте), Даниил Вовченко (8), Михаил Григоренко (15, 38) и Артем Анисимов (40). У чехов отличились Ян Коварж (19) и Милан Гулаш (48).

Сборная Чехии после первого периода заменила вратаря — вместо пропустившего три шайбы Романа Вилла на лед вышел Шимон Грубец.

В первом матче на турнире сборная России 15 декабря обыграла канадцев со счетом 4:3, а на следующий день — шведов со счетом 1:0.

В следующем матче в воскресенье россияне сыграют с финнами, а чехи со шведами.

В другом матче дня сборная Финляндии обыграла канадцев — 4:1.

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