Сборная России в форме СССР выиграла третий матч подряд
Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче домашнего этапа Евротура — Кубке «Первого канала», одержав третью победу подряд, передает РБК.
Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче домашнего этапа Евротура — Кубке «Первого канала», одержав третью победу подряд, передает РБК.
Встреча прошла в субботу, 18 декабря, в Москве и завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).
Символично, что перед шайбой Арсения в ворота Вилла играла композиция We Will Rock You pic.twitter.com/YSYcdexYA9— Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021
В составе сборной России шайбы забросили Арсений Грицюк (на 1-й минуте), Даниил Вовченко (8), Михаил Григоренко (15, 38) и Артем Анисимов (40). У чехов отличились Ян Коварж (19) и Милан Гулаш (48).
Сборная Чехии после первого периода заменила вратаря — вместо пропустившего три шайбы Романа Вилла на лед вышел Шимон Грубец.
В первом матче на турнире сборная России 15 декабря обыграла канадцев со счетом 4:3, а на следующий день — шведов со счетом 1:0.
В следующем матче в воскресенье россияне сыграют с финнами, а чехи со шведами.
В другом матче дня сборная Финляндии обыграла канадцев — 4:1.