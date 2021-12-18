Сборная России в форме СССР выиграла третий матч подряд

Встреча прошла в субботу, 18 декабря, в Москве и завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

Символично, что перед шайбой Арсения в ворота Вилла играла композиция We Will Rock You pic.twitter.com/YSYcdexYA9 — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021

В составе сборной России шайбы забросили Арсений Грицюк (на 1-й минуте), Даниил Вовченко (8), Михаил Григоренко (15, 38) и Артем Анисимов (40). У чехов отличились Ян Коварж (19) и Милан Гулаш (48).

Сборная Чехии после первого периода заменила вратаря — вместо пропустившего три шайбы Романа Вилла на лед вышел Шимон Грубец.

В первом матче на турнире сборная России 15 декабря обыграла канадцев со счетом 4:3, а на следующий день — шведов со счетом 1:0.

В следующем матче в воскресенье россияне сыграют с финнами, а чехи со шведами.