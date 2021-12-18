ФОТО: BBC News

Одна из богатейших женщин России, глава правления банка БКФ Ольга Миримская арестована по обвинению в даче взятки следователю Следственного комитета, который участвовал в расследовании дела о похищении ее малолетней дочери. Миримская входила в список журнала Forbes Women, заняв в 2015 году 22-е место.

Решение об аресте предпринимательницы и следователя Юрия Носова до середины февраля вынес Басманный суд Москвы.

Как рассказал Интерфаксу адвокат Миримской Александр Чернов, Миримская была задержана в четверг.

"Она не признает свою вину, считает свое уголовное преследование заказным. Мы убеждены, что бывшие супруги Миримской ввели СКР в заблуждение", - сказал адвокат.

Миримскую обвиняют в том, что в 2017 году она якобы дала взятки на сумму 3 млн 250 тысяч рублей следователю подмосковного управления СКР. СМИ ранее описывали версию, согласно которой Носов мог получить от Миримской, проходившей тогда по делу в качестве потерпевшей, подарки в виде дорогих автомобилей.

По ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) предпринимательнице грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до 15 лет. Аналогичное наказание грозит и следователю.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что уголовное дело было возбуждено по заявлению адвоката бывшего супруга Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы "Золотая корона" (бренд KoronaPay).

Именно его Миримская обвиняла в похищении ребенка. Дело получило широкий резонанс в прессе.

А было ли похищение?

Как сообщали СМИ, в 2014 году Миримская и Смирнов заключили договор о суррогатном материнстве со Светланой Безпятой. Миримской на тот момент было 50 лет, Смирнову - 28.

В мае 2015 года суррогатная мать родила дочь, которую по договору должна была передать Миримской. Однако на тот момент Миримская со Смирновым, по версии СМИ, рассорились и разорвали отношения.

После рождения девочки Безпятая вместе с младенцем уехала на Кипр. А Миримская написала заявление в СКР, обвинив суррогатную мать в продаже ребенка Смирнову.

Сначала СКР возбудил в отношении Беспятой дело о мошенничестве, но спустя полгода в деле появился новый, более тяжкий состав и новые фигуранты. Обвиняемыми стали Смирнов, его секретарь Юлия Манаенкова, его новая супруга, а также Безпятая и ее муж. Им предъявили обвинение в продаже несовершеннолетнего с перемещением через границу и использованием поддельных документов, в составе организованной группы.

В октябре 2016 года Безпятую с девочкой задержали на границе Северного Кипра, после чего ребенка передали представителям России, а Беспятую выдворили в Украину. В России девочку отдали Миримской.

Уголовное дело о похищении до суда так и не дошло - в Генпрокуратуре России усомнились в версии следствия о продаже девочки, поскольку при задержании она находилась с биологической матерью, а не со Смирновым.

Как пишет РБК, хотя следователь и пытался направить дело в суд, занимавший тогда пост генпрокурора Юрий Чайка, а затем генпрокурор Игорь Краснов отказались утвердить обвинительное заключение. В 2020 году уголовное дело против Смирнова было прекращено за отсутствием состава преступления.

Сейчас следствие полагает, что следователь Носов в период в 2015-2018 годы совершил ряд фальсификаций материалов уголовного дела, за что якобы получил от Миримской через посредника две иномарки Mitsubishi Outlander и Honda CRV.

Чем известна Миримская

Миримская начинала бизнес в пищевой промышленности, основав компанию "Русский продукт".

В 2015 году журнал Forbes Women включил ее в рейтинг богатейших женщин России, она заняла 22-е место в списке с состоянием в 100 млн долларов.

В конце 2017 года в отношении Миримской возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении тайны телефонных переговоров - якобы она незаконно прослушивала телефон адвокатов своего бывшего мужа.

Миримскую также подозревали в покушении на дачу взятки в размере 550 тысяч долларов руководству Пресненского суда Москвы, который рассматривал ее имущественный спор с другим бывшим мужем Алексеем Голубовичем.

В 2018 году Миримскую задержали, но отпустили, взяв с нее обязательство о явке.

Миримская и Голубович судились также в Лондоне - Би-би-си писала об этой истории.