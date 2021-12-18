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  • Эстония
  • В предстоящие сутки на дорогах Эстонии может начаться гололедица

В предстоящие сутки на дорогах Эстонии может начаться гололедица

На дорогах Эстонии может быть гололедица. ФОТО: Liis Treimann

В предстоящие сутки в Эстонии на дорогах может начаться гололедица, наиболее опасное для движения время — ночью, предупредил Транспортный департамент.

В субботу во второй половине дня покрытие основных и опорных дорог в Эстонии было влажным. В Эстонии сохраняется облачная погода, без существенных осадков.

Вечером и в ночь на воскресенье с северо-запада Эстонии на материк надвинется зона осадков. В течение ночи по всей Эстонии пройдет дождь и мокрый снег. К утру температура воздуха на всей территории страны упадет на пару градусов. В восточной части Эстонии ожидается снегопад.

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