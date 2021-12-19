Коронавирус подтвержден у 427 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 250 человек не были вакцинированы, а 177 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 19 декабря в больницах находится 236 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 171 человек, из которых 140 человека (82%) не были вакцинированы, у 31 человека (17%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли девять новых историй болезни. За сутки скончались два человека с коронавирусом: две 92-летние женщины, обе невакцинированные.

За сутки ввели 2396 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 322 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 248 748 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.