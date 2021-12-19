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Обзор: в воскресенье в Таллинне проходят праздничные мероприятия

Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

В воскресенье, 19 декабря в разных районах столицы пройдут праздничные мероприятия. 

Рождественские концерты принесут в Ласнамяэ звон колоколов

В Ласнамяэ пройдут два рождественских бесплатных концерта под открытым небом и состоится традиционное зажжение четвертой свечи адвента.

«На этот раз мы завершаем традиционные рождественские концерты в Ласнамяэ. На четвертом концерте выступит колокольный ансамбль Campanelli. Также детей порадуют гномик и Дед Мороз, и мы будем предлагать гостям печенье-пипаркоок и безалкогольный глег. Приглашаю всех жителей Ласнамяэ в это воскресенье прийти на концерт, чтобы вместе ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой», – сообщила исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Первый концерт начнется в 12:00 на променаде Паэ, а второй - в 15:00 у магазина Maxima на Линнамяэ теэ.

Пастор Ласнамяэского прихода Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Кайдо Петерманн расскажет о сути адвента. После этого состоится зажжение свечи адвента на рождественской ели. На обоих концертах выступит колокольный ансамбль Campanelli.

Управа района Ласнамяэ проводит бесплатное мероприятие совместно с Ласнамяэским приходом Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви.

В Пыхья-Таллиннском Рождественском городке отметят четвертый Адвент

В Пыхья-Таллинне в парке на Штромке отметят четвертый Адвент. В Рождественском городке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно покататься на конной повозке.

Мероприятия праздничного дня начнутся в 15 часов в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке на Штромке. «Посетителей ждут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, можно будет покататься на лошадиной повозке. Также будет аллея из рождественских елей и праздничная музыка. Следующий Рождественский городок состоится уже в новом году, 7-го января», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.

В парке Каламая на Кунгла, 65 будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый Адвент с 16 до 19 часов. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый Адвент и 7 января с 15 до 19 часов.

С 15.00 до 15.45 в рождественском городке состоится детское представление «Как гномик Рождество спасал». С 15.00 до 18.00 будет работать мастер-класс «Мастерим елочные игрушки и рисуем», с 15.45 до 17.00 для детей организованы игры, с 16.00 до 18.00 - катание на лошадиной повозке. С 17.00 до 19.00 в городке будет звучать рождественская музыка.

В парке Левенру состоится рождественская ярмарка

С 11:00 до 15:00 в столичном парке Левенру по адресу Мустамяэ теэ, 59a состоится сказочная рождественская ярмарка Кристийне.

В рождественской ярмарке района Кристийне примут участие более десятка продавцов, которые продлагают изделия ручной работы, фермерские и экологически чистые товары. Также подготовлена культурная программа, аттракционы и мероприятия для детей.

«Здесь каждому будет чем заняться, что послушать и что посмотреть. В этом году в Кристийне можно увидеть самое красивое рождественское освещение в городе: парки, улицы и дворы украшает множество рождественских огней, создающих сказочную атмосферу. Приходите в воскресенье на рождественскую ярмарку всей семьей», - пригласил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Мероприятие пройдет на свежем воздухе, ярмарка откроется в 11:00. В полдень гостей порадует зажигательный детский и юношеский ансамбль народного танца «Сылеке» из Центра «Кулло». В 13.15 выступит музыкальный ансамбль «Боссенова». С 12:00 до 14:00 перед сценой Дед Мороз Арди будет ждать желающих прочитать стишок. Маленькие посетители смогут бесплатно прокатиться на пони.

Организатором рождественской ярмарки является управа района Кристийне.

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