"Маленькие ничего не понимают!": мать семерых детей умерла после заражения Covid-19
Латышка Линда Шиллере, мать семерых детей, младшему из которых был всего один год, умерла от заражения Covid-19. Младшие дети еще не осознали, что произошло, и ждут, когда приедет мама, сообщает латвийская передача Panorāma на LTV.
Никто в семье не был вакцинирован. После трагических событий и свекровь, и многие другие родственники вакцинировались, передает Rus.TVNET.
"Мы боялись такого исхода, потому что правительство ничего... Если бы вышло, что мне стало плохо от вакцины, одному из моих родителей, какая поддержка была бы от Латвийского государства?
Сомнение о безопасности вакцины сеяли соцсети.
Никто в семье не мог представить себе худшего кошмара, что Covid-19 может унести жизнь 38-летней матери семерых детей.
Полтора месяца Линда боролась за свою жизнь в больнице. С того дня, как Гундарсу разрешили попрощаться с женой, осталась горечь.
В день, когда Линду отправили в реанимацию, мать Гундарса бросилась на помощь сыну из другого города. Ее поддержка особенно важна в воспитании младшего ребенка Гундарса и Линды.
"Второго ноября ему исполнился год. Я носила его на руках", - сказала мать Гундарса Юдите.
"Первая неделя была сумасшедшей. Не хотел ничего есть, не хотел никого видеть", - добавила она.
"Дети маленькие, они ничего не понимают. Тем, кто постарше как-то проще, они понимают. Когда придет мама, когда приедет мама... Мы до сих пор не очень верим в это. Ну, мы верим. На кладбище были, видели, но очень тяжело. Надо бороться. Надо помогать сыну", - добавила она.