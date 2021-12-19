Надвигается волна холода: жителей столицы ждут переменчивые погодные и дорожные условия

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся. Согласно прогнозу, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, из-за чего дороги и тротуары могут стать скользкими. На следующей неделе преимущественно сохранится минусовая температура воздуха, снегопады продолжатся, и дорожные условия могут быстро меняться.