Вс, 19.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Власти Таллинна обратились к водителям с предупреждением

Снегопад в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся. Согласно прогнозу, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, из-за чего дороги и тротуары могут стать скользкими. На следующей неделе преимущественно сохранится минусовая температура воздуха, снегопады продолжатся, и дорожные условия могут быстро меняться.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг призывает всех участников дорожного движения к внимательности.

«Водителям следует выбирать подходящую скорость движения и соблюдать достаточную дистанцию. Запаситесь временем для прибытия в пункт назначения, и начинайте движение медленно, поскольку зимние дорожные условия требуют некоторой адаптации. Учитывать опасность скольжения должны также пешеходы и пользователи средств индивидуальной мобильности», - сказал Сульг.

Обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, оперативно следят за погодными условиями. Они готовы предупреждать образование наледи, а также осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.

Собственники недвижимости должны быть готовы к очистке тротуаров. Уборку снега и обработку против обледенения на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back