Заключенный напал на сотрудника тюремной охраны
На прошлой неделе заключенный в Тартуской тюрьме напал на сотрудника тюремной охраны.
На прошлой неделе заключенный в Тартуской тюрьме напал на сотрудника тюремной охраны.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции в обзоре событий за минувшие несколько недель.
6 декабря один из заключенных не подчинился распоряжению охранника и напал на тюремного чиновника. В ответ сотрудникам тюрьмы пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. В ходе происшествия никто не пострадал.
Администрация тюрьмы в связи с инцидентом начала уголовное расследование.