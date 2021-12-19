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Заключенный напал на сотрудника тюремной охраны

Тартуская тюрьма. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

На прошлой неделе заключенный в Тартуской тюрьме напал на сотрудника тюремной охраны.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции в обзоре событий за минувшие несколько недель.

6 декабря один из заключенных не подчинился распоряжению охранника и напал на тюремного чиновника. В ответ сотрудникам тюрьмы пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. В ходе происшествия никто не пострадал.

Администрация тюрьмы в связи с инцидентом начала уголовное расследование.

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