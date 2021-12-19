Заключенный напал на сотрудника тюремной охраны

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции в обзоре событий за минувшие несколько недель.

6 декабря один из заключенных не подчинился распоряжению охранника и напал на тюремного чиновника. В ответ сотрудникам тюрьмы пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. В ходе происшествия никто не пострадал.