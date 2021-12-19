В Ласнамяэ внедорожник премиум-класса сбил пьяного мужчину

В полицию сообщили об аварии в 12.40, после того, как на перекрестке Паэкааре и Выйдуйооксу, Ласнамяэ, пьяный 63-летний мужчина потерял равновесие и неожиданно вышел на пешеходный переход, в результате чего попал под внедорожник Lexus премиум-класса.