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  • В Ласнамяэ внедорожник премиум-класса сбил пьяного мужчину

В Ласнамяэ внедорожник премиум-класса сбил пьяного мужчину

Пешеход. Иллюстративное фото. ФОТО: Remo Tõnismäe

В субботу произошла одна авария с серьезными последствиями, в которой пострадал пьяный пешеход, пишет Postimees.

В полицию сообщили об аварии в 12.40, после того, как на перекрестке Паэкааре и Выйдуйооксу, Ласнамяэ, пьяный 63-летний мужчина потерял равновесие и неожиданно вышел на пешеходный переход, в результате чего попал под внедорожник Lexus премиум-класса.

Скорая помощь доставила пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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