Электричество в понедельник подорожает в три раза

Максимальный тариф в течение дня достигнет 468 евро за мегаватт-час с 18 до 19 часов. Дороже 400 евро электричество также будет стоить с 9 до 11 утра и с 16 до 18 часов вечера, пишет rus.err.ee.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.