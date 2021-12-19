Электричество в понедельник подорожает в три раза
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool, которая в воскресенье составляет 88 евро за мегаватт-час, в понедельник вырастет до 270 евро.
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool, которая в воскресенье составляет 88 евро за мегаватт-час, в понедельник вырастет до 270 евро.
Максимальный тариф в течение дня достигнет 468 евро за мегаватт-час с 18 до 19 часов. Дороже 400 евро электричество также будет стоить с 9 до 11 утра и с 16 до 18 часов вечера, пишет rus.err.ee.
Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента больше.