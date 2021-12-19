Картина дня: распространение в Эстонии омикрон-штамма, надвигающееся похолодание и рост цен на электричество

Департамент здоровья: омикрон-штамм распространяется внутри Эстонии

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии было выявлено 329 положительных проб с подозрением на омикрон-штамм, 80% из которых являются местными случаями, то есть штамм распространяется внутри страны и очень высокими темпами. Департамент здоровья призывает людей быть осторожными, важно ввести бустерную дозу и надевать защитную маску в помещении. Читать далее...

Надвигается волна холода: жителей столицы ждут переменчивые погодные и дорожные условия

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся. Согласно прогнозу, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, из-за чего дороги и тротуары могут стать скользкими. На следующей неделе преимущественно сохранится минусовая температура воздуха, снегопады продолжатся, и дорожные условия могут быстро меняться. Читать далее...

Электричество в понедельник подорожает в три раза

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool, которая в воскресенье составляет 88 евро за мегаватт-час, в понедельник вырастет до 270 евро. Читать далее...

Профсоюзы: план Минсоцдел отменить льготные пенсии нарушает условия трудового мира

Министерство социальных дел отправило на подтверждение законопроект об отмене льготных пенсий, что стало неожиданностью для профсоюзов. Изменение затронет десятки тысяч семей. По словам лидера Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, достигнуть компромисса так и не удалось. Читать далее...

Жители Эстонии рассказали, воспользуются ли компенсацией роста цен на электричество

Правительство решило использовать выручку от торговли квотами на выбросы для смягчения роста цен на энергию, там самым оказав поддержку домохозяйствам, живущим за чертой относительной бедности. Собираются ли люди, которые встретились журналисту Sakala на улицах Вильянди, воспользоваться этой возможностью? Читать далее...

Что ждет экономику в 2022 году и к чему готовиться?

Согласно опросу глобального сообщества лидеров YPO, в следующем, 2022 году в мире сохранятся трудности с поставками, нехватка рабочей силы, но несмотря на все это, экономика все равно вырастит. Читать далее...

В тартуской клинике вчера вакцинировали 86 детей

Вчера, 19 декабря, в Клинике Тартуского университета началась вакцинация от коронавируса детей от 5 до 11 лет. По словам координатора прививочной бригады Тийны Тедер, в первый день вакцинировали 86 детей, на сегодня время забронировано для 70 детей. Читать далее...

При возвращении товара в э-магазин покупателю должны вернуть и расходы за доставку