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Ведомство по ядерной безопасности Нидерландов протестировало аксессуары "для защиты от 5G" и запретило компаниям их продавать.

"Квантовые кулоны", "ионные ожерелья" и другие товары, которые описываются как "средства защиты от влияния мобильной сети 5G", излучают радиацию и опасны для здоровья, предупредило ведомство Нидерландов по ядерной безопасности и защите от радиации ANVS.

Ведомство опубликовало список из десяти так называемых "защитных" аксессуаров, имеющихся в свободной продаже, которые по результатам исследований оказались радиоактивными.

"Измерения показали, что уровень радиации от этих конкретных предметов низкий. Однако если человек носит их продолжительное время (круглые сутки в течение года), он потенциально подвергает себя вредному излучению, превышающему жесткую норму, действующую в Нидерландах", - говорится в заявлении ведомства.

ANVS призвало владельцев "квантовых кулонов", "браслетов здоровья", масок для сна и колье с "отрицательно заряженными" ионами немедленно прекратить ими пользоваться и убрать их в безопасное место. Нидерландское ведомство планирует вскоре выпустить инструкции по безопасному возвращению радиоактивных предметов.

Ведомство обратилось к компаниям, торгующим протестированными им предметами на территории Нидерландов, с требованием немедленно убрать их из продажи на основании того, что распространение товаров, излучающих опасный уровень радиации, запрещено по закону. Эти продавцы теперь также должны связаться со своими покупателями и оповестить их о потенциальном риске для здоровья.

Теории заговора

В список ANVS вошли десять протестированных товаров, в числе которых - браслет, кулон и маска для сна с турмалином бренда Energy Armor, силиконовые браслеты для взрослых и детей бренда Magnetix, "квантовый кулон" и "браслет здоровья" "Nero".

Подобные предметы уже долгое время продаются в интернете как средства альтернативной медицины и источники "биоэнергии" с длинным списком обещанных эффектов: от "улучшения кровообращения и обмена веществ" до "защиты от электрических приборов".

Но в последние годы рынок особенно разросся, когда производители стали позиционировать эти аксессуары как способ защиты от системы мобильной связи 5G, на страхе которой построено немало теорий заговоров.

В мае 2020 года управление по торговым стандартам в Британии остановило продажу флэш-драйва ценой в 339 фунтов (около 450 долларов), который позиционировался в интернете как "защитное средство от вреда 5G". А в интернет-магазине Amazon можно было купить некие наклейки, якобы защищающие от радиации.

Научных доказательств того, что мобильная связь 5G и связанная с ней инфраструктура могут иметь пагубное влияние на здоровье людей, на данный момент нет.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что на основании имеющихся исследований мобильная связь является безопасной, и 5G мало чем отличается с точки зрения потенциального воздействия на здоровье от 4G или 3G.

В 2022 году ВОЗ планирует опубликовать результаты более подробного исследования о рисках для здоровья от мобильных сетей разных частот, включая 5G.