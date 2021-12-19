Сборная Финляндии победила Россию

Россияне уступили со счетом 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Победу финской команде принесли голы Валттери Мереля (19-я минута) и Сакари Маннинена (45 и 65). Шайбы в составе сборной России забросили Артем Минулин (36) и Вячеслав Войнов (56), пишет "Интерфакс".

Финляндия второй раз выиграла Кубок Первого канала, который проходит с 2006 года. Россия является девятикратным победителем турнира.