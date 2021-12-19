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Сборная Финляндии победила Россию

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от соперников из Финляндии ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от соперников из Финляндии в матче Кубка Первого канала, который завершился в Москве.

Россияне уступили со счетом 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Победу финской команде принесли голы Валттери Мереля (19-я минута) и Сакари Маннинена (45 и 65). Шайбы в составе сборной России забросили Артем Минулин (36) и Вячеслав Войнов (56), пишет "Интерфакс".

Финляндия второй раз выиграла Кубок Первого канала, который проходит с 2006 года. Россия является девятикратным победителем турнира.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также участвовала сборная Канады, которая использовала турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.

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