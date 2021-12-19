Песков назвал антипрививочников опасными дураками

Пескова спросили, как можно назвать людей, которые отказываются от прививки и агитируют других поступать так же, передает "Интерфакс". "Опасными дураками - это два слова, одним словом это не выразишь", - сказал он Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

В свою очередь главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко также подчеркнула, что вакцины безопасны и не приводят к негативным последствиям для здоровья.

"Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие - чего только ни приписывается - это всё да, есть, только это есть от COVID. И бесплодие есть от COVID, и потеря слуха", - сказала она.

Лысенко уточнила, что в больнице были пациенты, которые в результате перенесенного заболевания теряли слух, зрение, а также были пациенты, у которых не восстановилось обоняние, причем у них есть навязчивые запахи, это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым, или каким-то сгнившим. Также были пациенты, которые полностью облысели. Кроме того, в практике 52 больницы были случаи, когда у переболевших возникали психические расстройства.

В конце ноября, комментируя деятельность антипрививочников, Песков отмечал, что их круг ограничен.

Тогда врачи ведущих российских COVID-больниц опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации, в том числе депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Петра Толстого, певцов Константина Кинчева и Юрия Лозу, актрису Марию Шукшину и др. посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений.

В Кремле инициативу медиков поддержали.